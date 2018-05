Lista alimentelor care nu îngraşă. Mănânci pe săturate!

Ți se întâmplă adesea să te întrebi dacă îngrașă un anumit aliment? Descoperă o listă cu alimentele care nu îngrașă și pe care le poți consuma fără să-ți pui în pericol silueta.

Reține lista alimentelor care nu îngrașă și bazează-te pe ele ca să reușești să scapi de kilogramele în plus:



Conopida



Este o legumă care conferă saţietate, însă cu foarte puţine calorii (100 de grame de conopidă conţin 25 de calorii) şi poate să fie o alegere perfectă pentru persoanele care doresc să scape de kilogramele în plus. Ea furnizează multă vitamină C şi K, fiind mai nutritivă atunci când este consumată în stare crudă sau fiartă puţin la abur.





Ţelina apio



Este un aliment hrănitor şi care conţine aproximativ 95% apa, astfel că poţi să o consumi în cantităţi mari în toate salatele pe care le faci. În plus, ţelina apio va furniza corpului 30% din necesarul zilnic de vitamina K, precum şi mult potasiu, sodiu şi fibre care ajută la digestie, srie eva.ro. 100 de grame de ţelină apio conţin aproximativ 16 calorii, astfel că poţi să o mănânci fără probleme.





Salata verde și verdețurile



Are un conţinut calori scăzut şi este ideală pentru persoanele care şi-au propus să slăbească. În schimb, ea furnizează corpului vitaminele A, C, acid folic şi fier, fiind un aliment nutritiv care nu trebuie să lipsească din alimentaţia zilnică. Indiferent de verdeţurile pe care le alegi, este foarte important să le consumi zilnic în stare crudă, deoarece conţin clorofilă care curăţă sângele de toxine, precum şi fibre care ajută la digestie.