Lista alimentelor care îţi pot cauza cancer la stomac. Renunţă la ele acum!

Starea de sanatate este puternic influentata de ceea ce consumam, iar atunci cand nu nimerim combinatiile perfecte de alimente pot aparea probleme digestive precum balonarea sau constipatia, iar de aici la alte afectiuni mai severe, precum cancerul la stomac, e doar o chestiune de timp.

Arsurile la stomac apar de cele mai multe ori dupa masa si se accentueaza daca persoana in cauza se intinde. Presupunerea ca o persoana care are arsuri la stomac are un nivel ridicat de acid este de multe ori gresita.



Top 26 de alimente care se digera greu:



1.Oul crud si omleta. In ambele variante, albusul este coagulat si se digera mai greu. Consumul excesiv de albusuri poate provoca probleme digestive serioase si pun intestinele in pericol. Asadar, consumati oua cu mare atentie.



2.Foietajele. Produsele care contin faina si zahar nu se digera cu sucuri sau apa, ba dimpotriva. Bauturile amplifica proasta digestie si creeaza probleme precum balonarea.



3.Carnea prajita. Carnea care contin ulei se dizolva greu in organism, iar proteinele pe care le contine nu isi mai fac efectele de vreme ce se scalda in ulei.



4.Conserva de peste. Sardinele sau tonul sunt delicioase si contin Omega-3, grasime esentiala bunei functionari a creierului si a celulelor. Putina lume stie ca pestele in conserva, fie ca e vorba de ulei sau sos de rosii, se digera mai greu.



5.Sucul de portocale. Sucul de portocale, datorita continutului ridicat de zahar, produce probleme vezicii biliare.



6.Branza de vaci. Multe persoane care manifesta intoleranta la lactoza sau la zaharul natural din lapte nu pot consuma produse lactate deoarece acestea se digera cu dificultate si pot provoca blocaje la nivel intestinal.



7.Andivele. Andivele sunt cele mai scumpe legume de pe piata. Sunt benefice mai ales pentru copii si varstnici. Pentru persoanele adulte, andivele pot crea probleme serioase.



8.Conopida. O alta leguma indragita de toti este conopida. Aceasta leguma se digera usor numai daca este consumata fiarta. Conopida la cuptor sau pane se digera mai greu decat carnea in ulei.



9.Prazul verde. Si aceasta leguma se digera dificil, desi este recomandata de nutritionisti in curele de slabire.



10.Ardeii iuti. Desi sunt buni pentru bolile cardiovasculare, ardeii iuti provoaca serioase probleme stomacului mai ales daca sunt combinati cu lactate sau carne.



11.Graul. Unul din motivele pentru care trebuie sa consumam cat mai putina paine este graul. Aceasta cereala incurajeaza depunerile de grasime.



12.Vinetele. Atunci cand sunt consumate in maioneza sau prajite cu ou si faina deasupra, vinetele se digera de 10 ori mai greu in corp decat zaharurile sau carbohidratii.



13.Secara. Faina de secara se digera la fel de greu ca uleiul, avertizeaza medicii.



