Lista alimentelor care îți dereglează metabolismul

Arderea caloriilor și procesul de slăbire sunt dictate de ritmul în care funcționează metabolismul. Acesta poate deveni mai lent odată cu înaintarea în vârstă, dar și alimentația poate înrăutăți lucrurile.

Iată ce alimente trebuie să ocolești pentru a te asigura că metabolismul tău funcționează optim:



1. Sucurile dietetice

Cu fiecare an care trece, capacitatea organismului de a arde calorii devine mai lentă. Acesta este motivul principal pentru care multe persoane constată că se îngrașă mâncând același lucru. Îndulcitorii artificiali sunt o problemă majoră în procesul de slăbire deoarece modifică bacteriile prezente în tractul intestinal, cauzând creșterea glicemiei. Consumul de astfel de băuturi te va predispune la diabetul de tip 2 și la afecțiuni cardiovasculare. Mai bine alege apa în locul sucurilor cu zero calorii. „Atunci când ți se face sete probabil că ești deja deshidratat în proporție de 2%. Apa te va ajuta să ții apetitul sub control și va stimula metabolismul înaintea meselor principale”, explică dr. Amy Gorin, nutriționist.

În cadrul studiilor realizate s-a constatat că adulții care consumă 2 pahare de apă înainte de fiecare masă principală elimină cu până la 5 kilgrame în plus de țesut adipos.



2. Mesele congelate cu puține calorii

„Unii dintre pacienții mei cred că este o idee bună să cumpere diferite preparate congelate cu 150-200 de calorii pentru a putea slăbi mai ușor, dar de fapt acest tip de masă, dacă este consumat frecvent, va încetini metabolismul pentru că nu conține suficiente calorii”, explică dr. Gorin. În plus, alimentele congelate au de obicei sodiu în exces și foarte puține fibre. Dacă vrei neapărat să consumi un astfel de produs este recomandat să îl combini cu o garnitură de năut, linte sau mazăre, scrie eva.ro. „Vei obține fibrele care lipsesc, proteine și 200g din aceste leguminoase accelerează slăbirea într-un interval de 6 săptămâni”, adaugă aceasta.