Lionel Messi s-a bătut la vestiare cu un coechipier. Totul a ieşit la suprafaţă

Argentina a avut o prestaţie extrem de modestă la CM 2018, iar presa sud-americană a explicat că atomosfera în cadrul lotului a fost incendiară, Messi, starul naţionalei şi al Barcelonei, fiind de fapt omul care a decis şi selecţia.

Fundaşul Nicolas Burdiso, fost internaţional argentinian, a povestit un conflict pe care l-a avut cu Messi, în 2011.

"După un meci, ne-am bătut la vestiare. Nu cred că am fost singurul care a ţipat vreodată la el, dar asemenea lucruri se pot întâmpla într-un vestiar. Trebuie să recunosc însă că în acea situaţie lucrurile au mers mult prea departe. Totul a început pe teren. Ne-am certat pentru că el mi-a cerut mingea, eu am vrut să-i pasez, dar nu am putut. El s-a enervat pentru ce s-a întâmplat în meci, eu pentru situaţie în general. Am mers la vestiar şi când am văzut că vine şi el, l-am aşteptat. A trebui ca ceilalţi colegi să intervină şi să ne separe. Nu e ceva frumos, dar asemenea lucruri se mai întâmplă în fotbal. Lionel are o personalitate puternică şi eu sunt la fel. Până la urmă totul s-a rezolvat", a spus Nicolas Burdiso, potrivit Mediafax.