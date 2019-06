Limbajele de programare pe care să le înveți dacă vrei să faci bani

Mulți oameni aleg să se reprofileze și să se orienteze pe o carieră în IT. Dar care sunt limbajele de programare pe care ar trebui să le înveți dacă vrei ca schimbarea de carieră să se dovedească un succes?

Toate aplicațiile și programele pe care le folosim zi de zi sunt scrise în diverse limbaje de programare. Poți începe să înveți Java, poți începe să înveți C++, dar acest lucru depinde de ce vrei să faci tu în domeniu - poate vrei să creezi aplicații pe telefon, sau poate vrei să creezi jocuri video.

Cei de la școala de programare Codecool au creat un top al celor mai căutate limbaje de programare, adică al limbajelor pe care ar fi bine să le știi (nu pe toate, desigur) ca să-ți iei un job în IT în țara noastră. Mai jos găsești limbajele de programare care-ți oferă cele mai mari șanse de angajare:

1. Python

Python este unul din cele mai căutate și utilizate limbaje de programare în prezent. Este cel mai adesea folosit ca limbaj de scripting și automatizare, dar poate fi folosit și la analiza datelor. Este un limbaj de programare dinamic, creat de Guido van Rossum și lansat pe piață în 1991. Acesta poate fi folosit atât pentru a crea aplicații pentru desktop, cât și pentru web sau framework-uri. Este unul dintre cele mai ușor de învățat și utilizat limbaje de programare pentru că are puține particularități și o sintaxă simplă, care poate fi înțeleasă chiar și de cei fără experiență în codare.

2. Java

Acesta este un limbaj de programare orientat pe obiecte, care a fost lansat 1995 și care este astăzi atât cel mai popular și stabil limbaj de programare din lume. El este, așadar, foarte căutat în rândul angajatorilor. Acesta poate fi utilizat pentru aplicații de desktop cu interfață grafică, aplicații de mobil (mobile web development), aplicații web și servere web. Este versatil și prezent peste tot, și poate fi un punct de start pentru învățarea unor limbaje mai complexe, cum ar fi C sau C++.

3. Limbajele C și C++

Aceste limbaje de programare “old school”, printre primele apărute, sunt încă relevante astăzi. Limbajul C are avantajul că este cel pe care se bazează sau din care derivă zeci alte de limbaje de programare. Cei care vor să învețe Java, Javascript, C# și D vor putea să o facă mult mai ușor deoarece ele derivă sau au preluat sintaxa și paradigma limbajului C. Pe de altă parte, C++ poate fi numit limbaj hibrid pentru că este o combinație între un limbaj procedural și un limbaj de programare orientat pe obiecte. Învață C sau C++ dacă visezi să lucrezi în industria de gaming.

4. PHP

PHP este un limbaj creat pentru web development. PHP este deopotrivă un limbaj simplu pentru un începător în programare, însă în același timp îi oferă unui developer experimentat multe funcționalități avansate. PHP acesta își păstrează relevanța chiar și în 2019. Conform Best Programming Language, 80% dintre cele mai bune 10 milioane de site-uri din lume folosesc PHP.

