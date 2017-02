Liiceanu: Dragnea și-a greșit epoca. Liderul PSD, comparat cu Putin și cu Erdogan

Jurnalista Ramona Ursu a redat pe blogul său convirbirea pe care a avut-o cu Gabriel Liiceanu despre starea societăţii româneşti în contextul protestelor față de Guvernul Grindeanu.

“Un popor curge de-a lungul istoriei întocmai ca apa unui râu care, cu fiecare clipă care trece, e alta. Poporul român de acum nu mai e nici cel din 1990, nici cel din 2000, nici măcar cel din 2012. Cei care au ieșit în ultimele două săptămâni umplând stăzile cu indignarea lor civic-neagresivă, reprezintă, în linii mari, generația vârstelor cuprinse între 20 și 40 de ani, mânuitori ai unei tehnici de comunicare de top, extrem de mobili, de inteligenți, care nu mai sunt manipulabili”, spune Liiceanu.

Liiceanu: Dragnea și-a greșit epoca

Liiceanu explică, apoi, de ce are reerve faţă de buna-credinţă a actualului Guvern, sugerând că graba cu care Executivul a încercat să adopte Ordonanța de Urgență privind modificarea legislației penale poate reflecta tendinţe dictatoriale venite din partea şefului PSD. Liiceanu a adăugat că nu este cazul ca societatea să dezarmeze, pentru că “Dragnea şi-a greşit epoca”.

"Dacă Dragnea are apetituri de tiran și e dispus să facă orice ca să-și salveze pielea, atunci trebuie spus că, din nefericire pentru el, și-a greșit epoca. S-a născut prea târziu. Trebuia să fie în floarea vârstei sub Gheorghiu-Dej sau măcar sub Ceaușescu. Așa, născându-se cu întârziere, vocația lui satrapică s-a manifestat într-un moment nepropice și, acum, săracul, trebuie să se descure încurcându-se printre ițele democrației. Sigur, dacă ar găsi culoarul liber, s-ar purta, respectând scara, ca Putin sau Erdogan”, a mai afirmat Liiceanu.

