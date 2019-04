Liga Campionilor. Rezultate Liga Campionilor. Victorie mare pentru Tottenham în meciul cu City

Tottenham a obţinut o victorie mare în meciul cu Manchester City, 1-0, gol Son, în minutul 78. În prima repriză, "cetăţenii" au ratat un penalty, prin Kun Aguero, în minutul 13.

În celălalt meci al serii, Liverpool a învins Porto, 2-0.

FULL-TIME Performance of the night? ⚪️ Son goal sinks Man. City Liverpool win at Anfield #UCL pic.twitter.com/OMZAEXhKj1

k Heung-Min Son



3rd April 2019

Scores Tottenham's first goal in their new stadium



9th April 2019

Scores Tottenham's first #UCL goal in their new stadium pic.twitter.com/2amXbzR542