Liga Campionilor. Rezultate Liga Campionilor. Zidane a explicat de ce Juventus a condus cu 3-0

Real Madrid s-a calificat dramatic în semifinalele Ligii Campionilor. După 3-0 la Torino, Real s-a văzut egalată la general în minutul 61, după o dublă a lui Mandzukic și un gol al lui Matuidi. Golul calificării mardilene a venit în minutul 90, dintr-un penalty acordat după o fază controversată, la care italienii au protestat minute în șir, cel mai vehement fiind Buffon, care a fost și eliminat.

Juventus reuşise să facă 3-0 - scor cu care a pierdut în tur - dar arbitrul meciului a fluierat un fault în careu asupra lui Vazquez. Zidane spune că n-a văzut faza, dar echipa sa a fost mai bună şi a meritat să câştige.

”Sunt mulţumit, pentru că la final, după 180 de minute, cred că am meritat să ne calificăm. Ar fi fost tare rău să nu marcăm un gol în această seară. Am avut foarte multe ocazii, iar în final sunt mulţumit. Ăsta este fotbalul, frumos. Am avut o mare partidă aici. Am venit din deplasare cu 3-0, iar aici totul s-a întors. Dar ăsta este fotbalul.

În prima repriză am avut de toate, multe ocazii, dar nu a vrut să intre. Iar la final am suferit mult. Am avut multe erori, iar jucătorii lor au fost perfecţi. Noi a trebuit să schimbăm un pic la pauză, pentru că nu se putea continua aşa. Cred că da, a fost penalty clar. Te întreb pe tine, e penalty? Eu nu am văzut”, a declarat Zinedine Zidane.

Altfel, Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, după ce a remizat pe teren propriu cu Sevilla FC, 0-0, în manşa secundă a sferturilor de finală ale competiţiei.

Bavarezii, care au câştigat cu 2-1 în Andaluzia, au atins pentru a şasea oară în ultimele şapte sezoane semifinalele Ligii Campionilor.

Celelalte două echipe calificate în semifinalele Ligii Campionilor sunt Liverpool şi AS Roma. Tragerea la sorţi pentru împerecherea echipelor în semifinale va avea loc vineri.