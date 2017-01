Liga 1. Un cunoscut preşedinte de club şi-a dat demisia

Preşedintele clubului ASA Tîrgu-Mureş, Daniel Stanciu, şi-a reziliat de comun acord contractul cu conducerea grupării clasate pe ultimul loc în Liga I.

"Am revenit la ASA Târgu-Mureş într-un moment dificil, chiar la intrarea echipei în insolvenţă. Am încercat să facem tot posibilul pentru a redresa situaţia echipei şi a clubului, aflate într-o situaţie deosebit de grea.

Din păcate, lipsa finanţării face lucrurile din ce în ce mai grele. Consider că este momentul unui nou început, o altă strategie. Mulţumesc colegilor pentru sprijin şi colaborare şi sunt sigur că cei care răspund de destinele echipei vor face totul că ASA-ul să revină în elită fotbalului românesc cât mai repede. De asemenea, le mulţumesc suporterilor şi fanilor care au rămas alături de noi, în aceste momente grele.

Consider că echipa pe care o va pregăti Ilie Stan va face tot posibilul să salveze ASA-ul. Alături de colegi, staff-urile tehnice şi jucătorii cu care am colaborat, cred că am reuşit să scoatem maximum din ce se putea în actualele condiţii", a declarat Stanciu pentru site-ul oficial al clubului.