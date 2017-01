Liga 1. Un antrenor din campionatul nostru a explicat de ce a acceptat un salariu de 1000 de euro

Oficialii de la Pandurii Târgu Jiu au decis înlocuirea lui Petre Grigoraş cu Flavius Stoican.

Fostul antrenor de la Dinamo a acceptat un salariu de 1500 de euro brut, adică 1000 de euro net. Stoican a explicat de ce a fost de acord cu o sumă atât de mică.

"Am salariu 1.000 de euro. Nu cred că sunt salariile mici sau bonusurile. Noi vrem milioane. Lasa că o să am și milioane. Deocamdată am ce să mănânc și, până la urmă, și dacă ai milioane, nu mănânci cu două mâini deodată, ci tot cu o mână", a spus Flavius Stoican la Dolce Sport.