Liga 1. Gigi Becali a "luat foc" după înfrângerea cu Iaşiul. Vrea să taie în carne vie!

Gigi Becali

FCSB îşi poate lua adio de la titlu! FCSB a pierdut meciul cu CSM Poli Iași, scor 0-1. Andrei Cristea a marcat unicul gol al meciului în minutul 89, când echipa sa juca în 10 oameni, după ce Qaka a fost eliminat (74).

Gigi Becali a tunat după meciul de la Iaşi şi a lăsat de înţeles că vrea să schimbe FCSB-ul din temelii.

"Lui Pintilii i-a fost rău cu două ore înainte de meci. Ce poate să joace dacă îi e rău? M-au înnebunit: Pintilii, Pintilii, Pintilii. Mai are doi ani şi se lasă de fotbal. Steaua stă în Pintilii? Antrenor fricos, jucători fricoşi, nu e bărbăţie la echipa asta! Vorbesc eu Vasi (n.r. Vasile Geambazi) să îl dea cu un milion pe Alibec. La revedere, să plece! Teixeira să plece şi el, că are 20.000 salariu. Tănase, simulare; lui Tănase îi vine mingea să o bage în poartă. El sare peste ea. Ăştia sunt fotbalişti? Pe Florinel am dat trei milioane, dar nu joacă pentru că nu se antrenează bine.

Cum să îl ţin pe Budescu rezervă?" Păi ce, mă, Budescu e Dumnezeu? I-am zis lui Budescu să nu mai bată cornerul pe poartă. Ce, îl interesează? El joacă numai la mişto, călcâie, şi ia sute de mii pe an. Să îmi ofere CFR un milion pe el şi îl dau. Pierde toate mingile marele fotbalist, nu poate să facă o preluare", a spus Gigi Becali la Digisport.