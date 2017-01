Liga 1. Fotbalul românesc, la pământ. Antrenor neplătit 6 luni, apoi dat afară

Petre Grigoraş

Tehnicianul Petre Grigoraş a declarat, joi, că nu a primit niciun salariu la Pandurii Târgu Jiu din iulie până în decembrie. Grigoraş a fost înlocuit la Pandurii Târgu Jiu cu Flavius Stoican.

"Am primit hârtie prin care mi s-a reziliat contractul cu litera i. Păcat că s-a ajuns aici. Mi-au oferit înainte 1.500 de euro pe lună brut, am acceptat, şi apoi am primit altă informaţie, că nu se mai poate continua cu mine. Am acceptat oferta ca să văd reacţia dânşilor, nu puteam să o accept sub nicio formă. Ştiam de la început, când şase luni nu primeşte nimeni niciun salariu nu ştiam că e dificilă situaţia? Nu am primit niciun salariu nici eu, nici jucătorii timp de 6 luni, din iulie până în decembrie, am primit doar nişte prime. Am sperat că lucrurile se vor îndrepta. Condescu poate vorbi despre ce s-a întâmplat după ce a venit dânsul, mi se pare că nu poţi să vorbeşti cât timp nu erai aici. Administratorul Golea nu e om de fotbal, n-am cui să răspund. A fost 3 minute în total la antrenamente cât timp am fost eu acolo", a declarat Petre Grigoraş la Digisport.

Pandurii Târgu Jiu, club care se confruntă cu mari dificultăţi financiare, a intrat în insolvenţă în luna octombrie. Antrenorul Petre Grigoraş şi mai mulţi jucători nu au acceptat reducerea salariilor, propusă de conducerea clubului, conform news.ro.

Miercuri, Flavius Stoican a fost prezentat ca antrenor principal al echipei şi a condus un prim antrenament al lotului de 40 de jucători care sunt prezenţi în această perioadă pentru o acţiune de definitivare a lotului. Stoican va fi ajutat de antrenorul secund Dorian Gugu şi de antrenorul cu portarii Vali David.