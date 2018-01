Liga 1. Două televiziuni au anunţat cum vor transmite campionatul nostru

Experiment inedit în televizarea Ligii 1: Look TV şi Look Plus vor transmite simultan derby-urile din campionatul intern, însă fiecare dintre echipele de comentatori va fi favorabilă uneia dintre formaţii.

"Într-un demers jurnalistic fără precent în transmisiunile sportive din România, Look TV şi Look Plus vor transmite derby-urile campionatului intern din primele 3 etape din februarie simultan pe cele două canale, cu comentarii diferite. Comentatorii LOOK TV şi LOOK Plus vor comenta altfel cele 3 meciuri. Aceştia vor comenta subiectiv, pe fiecare canal în parte, în favoarea uneia dintre cele două formaţii aflate în joc", anunţă reprezentanţii postului, preluaţi de paginademedia.ro.