Liga 1. Dan Petrescu, anunţ surprinzător despre viitorul său la CFR Cluj

Dan Petrescu

Dan Petrescu, antrenorul de la CFR Cluj, care se bate cu FCSB la titlu, a spus că viitorul său în România este incert. Chiar dacă ardelenii tocmai i-au prelungit contractul, "Bursucul" nu ştie dacă va mai rămâne la CFR şi din vară încolo.

Dan Petrescu spune că nu ştie dacă va rămâne sau nu la CFR Cluj. ”Bursucul” a vorbit şi despre lupta pentru şefia FRF.

”Nu pot să am un preferat la preşedinţia FRF, cu Lupescu am fost coleg atâţia ani, dar în schimb Burleanu m-a chemat la naţională. Dacă voi rămâne la CFR? Nu ştiu, trebuie să întrebaţi conducerea. Dacă am refuzat naţionala şi milioanele din China, înseamnă că vreau să rămân", a declarat Dan Petrescu, preluat de telekomsport.ro.