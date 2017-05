Liga 1. Ce a spus Reghecampf după despărţirea de FCSB. De ce a plecat de la echipă

Antrenorul Laurențiu Reghecampf și-a reziliat, luni, contractul cu FCSB, scadent în vara anului 2018, în cadrul unei întâlniri cu finanțatorul Gigi Becali, el precizând că speră ca înlocuitorul său la conducerea echipei, Nicolae Dică, să reprezintă o soluție bună și în sezonul viitor să câștige titlul.

"Era important să vorbesc cu patronul (n.r. — Gigi Becali). Eu am zis că nu iau nicio decizie până nu vorbesc cu dânsul. Ne-am înțeles, ne-am pus de acord, totul este foarte bine. Mă bucur pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Am avut un an și jumătate de muncă foarte intensă la Steaua. Speram ca această muncă să se încununeze cu un titlu. Eu sper ca Nicolae Dică să fie o soluție foarte bună pentru a mă înlocui. Este un stelist 100%, un antrenor care a pornit de jos și a avut rezultate. A fost și secund la Steaua, deci cunoaște sistemul, cunoaște ceea ce se cere aici. M-aș bucura foarte mult ca Dică să reușească să câștige campionatul anul viitor", a spus Reghecampf la finalul întâlnirii cu Becali.

Tehnicianul în vârstă de 41 de ani a menționat că are oferte de la mai multe cluburi, toate din țările arabe, iar săptămâna viitoare va lua o decizie. "Deocamdată nu m-am hotărât exact unde am să merg. Am două trei oferte clare. Adică 100%. De aceea am așteptat să se termine campionatul și să vorbesc cu patronul. I-am cerut și lui părerea, pentru că el rămâne un om foarte apropiat pentru mine. De săptămâna viitoare am să mă întâlnesc cu anumiți oameni și voi lua cea mai bună decizie pentru mine. Toate ofertele sunt din zona arabă", a afirmat el, conform Agerpres.

Reghecampf a adăugat că sunt multe lucruri pe care nu a reușit să le realizeze în ultima perioadă, dar a precizat că, din punctul său de vedere, FCSB este în prezent campioana României. "A fost foarte mult de muncă în acest al doilea mandat. Sunt și multe lucruri pe care nu le-am realizat, dar nu cred că e momentul să facem o analiză. Atâta timp cât am luptat până la ultimul meci pentru campionat putem spune că am avut parte de lucruri foarte bune. Este o situație mai delicată având în vedere regulamentul pentru că cele două echipe au terminat la egalitate, dar din punctul nostru de vedere Steaua este campioană. Dar sunt sigur că în cel mai scurt timp o să se clarifice și Steaua o să fie campioană. În regulament se menționează clar că trebuie să se ia în considerare toate cele patru meciuri cu FC Viitorul", a precizat tehnicianul.

Laurențiu Reghecampf a mai condus formația Steaua între 2012 și 2014, perioadă în care a câștigat de două ori titlul și o dată Supercupa României. În acest al doilea mandat, început la 3 decembrie 2015 și în cadrul căruia echipa și-a schimbat denumirea din FC Steaua în FCSB, el a câștigat un singur trofeu, Cupa Ligii în 2016.

Finanțatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anunțat, luni, că l-a instalat în funcția de antrenor pe Nicolae Dică în locul lui Laurențiu Reghecampf. Dică va avea un antrenor principal lângă el pe bancă deoarece nu deține încă licența Pro.

Echipa FCSB a pierdut titlul de campioană în ediția 2016-2017 a Ligii I în fața echipei FC Viitorul Constanța. FC Viitorul a încheiat cu același număr de puncte în clasament ca FCSB, 44, dar departajarea s-a făcut în urma rezultatelor directe din play-off, echipa lui Hagi câștigând cu 3-1 pe teren propriu și remizând la București, 1-1.

Conducerea FCSB contestă câștigarea titlului de către FC Viitorul deoarece susține că Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) prevede faptul că în calculul punctelor obținute în meciurile directe cu gruparea din Ovidiu se iau toate cele patru partide disputate în sezonul 2016-2017 și nu doar meciurile din play-off, așa cum menționează LPF. Finanțatorul clubului FCSB, Gigi Becali, a anunțat, la 13 mai, că formația sa este campioană, deși LPF a decernat titlul echipei FC Viitorul, precizând că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru a se face dreptate.