LIDL retrage cerealele Golden Sun Bio Organic Amaranth. Tot ce trebuie să ştii despre Salmonella

Golden Sun Bio Organic Amaranth, cereale infectate cu Salmonella la LIDL. În condiţiile în care lanţul de supermarketuri LIDL a anunţat că producătorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH retrage produsul „Golden Sun Bio Organic Amaranth, 500g", întrucât ar putea fi infectat cu Salmonella, vă oferim toate informaţiile de care aveţi nevoie privind infecţia cu această bacterie, simptomele infecţiei cu Salmonella şi ce trebuie să faceţi dacă bănuiţi că aţi contactat Salmonella.

Golden Sun Bio Organic Amaranth, cereale infectate cu Salmonella la LIDL. Producătorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH recheama preventiv produsul „Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g“, indiferent de termenul de valabilitate. În cadrul verificărilor interne, într-o probă a fost depistată Salmonella.

Salmonella poate provoca afectiuni grave stomacale sau intestinale (salmoneloza). Întrucât nu poate fi exclus vreun risc asupra sănătății, clienții sunt rugați insistent să țină cont de această rechemare și să nu consume produsul în cauză, a anunţat retailerul LIDL.

Produsul „Golden Sun Bio Organic Amaranth, 500g“ al producătorului Estyria Naturprodukte GmbH a fost vândut de către Lidl Romania . Din motive ce țin de siguranța consumatorului, Lidl Romania a reacționat fără întârziere și a scos produsul de la vânzare. Produsul poate fi returnat în toate magazinele Lidl. Contravaloarea produsului va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Golden Sun Bio Organic Amaranth, cereale infectate cu Salmonella la LIDL. Această retragere vizează exclusiv produsul „Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g“ al producătorului Estyria Naturprodukte GmbH. Alte produse vândute de către Lidl Romania, inclusiv alte produse ale producătorului Estyria Naturprodukte GmbH, nu sunt afectate de această retragere.

Producătorul Estyria Naturprodukte GmbH își cere scuze față de persoanele afectate pentru neplăcerile create.

Golden Sun Bio Organic Amaranth, cereale infectate cu Salmonella la LIDL. Primele simptome ale infecţiei cu Salmonella. Mergi de urgenţă la medic!

Mai mult de 95 % din infectiile cu bacteria Salmonella sunt transmise pe cale alimentara. Salmoneloza este infectia cu bacterii din specia Salmonella. Exista peste 2500 serotipuri de Salmonella. In cele ce urmeaza ne vom referi in special la infectia cu Salmonella Enteritidis, infectiile cu Salmonella Typhi si Paratyphi (febra tifoida) fiind in tara noastra exceptionale si in general de import.

Golden Sun Bio Organic Amaranth, cereale infectate cu Salmonella la LIDL. Bacteria Salmonella traieste in tractul intestinal al animalelor infectate si la om si poate contamina o varietate de alimente, cum ar fi carne, oua, lapte, fructe de mare, legume, fructe.

Simptomele infectiei cu Salmonella - salmoneloza - sunt, de obicei, gastro-intestinale : diaree (uneori cu sange), febra, greata, voma, crampe abdominale. Aceste simptome pot fi severe, in special la copiii mici, persoanele in varsta si persoanele cu sistemul imunitar slabit (cum ar fi cele cu HIV / SIDA, cancer, diabet, boli de rinichi). Simptomele pot sa apara dupa 6 - 72 ore de la infectarea cu bacteria Salmonella (perioada de incubatie) si dureaza in general pana la o saptamana. In cazurile severe, diareea poate fi atat de grava iar deshidratarea atat de accentuata incat bolnavul trebuie spitalizat pentru a i se administra lichide si electroliti intravenos.

Golden Sun Bio Organic Amaranth, cereale infectate cu Salmonella la LIDL. Procesul infectios incepe numai dupa ce bacteriile Salmonella, nu doar toxinele lor, ajung la nivelul tractului gastro-intestinal. Ele intra in intestinul subtire si se multiplica in peretele acestuia (forma localizata). Raspunsul local la endotoxinele eliberate este enterita si tulburarile gastro-intestinale. In forma generalizata a bolii, bacteriile Salmonella trec din intestin in sange si sunt transportate la diverse organe (ficat, splina, rinichi), unde formeaza focare secundare - abcese (forma septica). Endotoxinele actioneaza in primul rand asupra sistemului vascular, lucru manifestat prin cresterea permeabilitatii si scaderea tonusului vaselor; ca rezultat al infectiei apar si dezechilibrul reglarii termice (frisoane, febra), voma si diaree.

In formele severe ale bolii este destabilizat metabolismul organismului prin pierderea unei cantitati apreciabile de lichide si electroliti, se reduce volumul de sange circulant si tensiunea arteriala, existand pericolul aparitiei unui soc hipovolemic (insuficienta circulatorie acuta consecutiva unei diminuari rapide a volumului sangvin circulant). Socul septic (insuficienta circulatorie acuta consecutiva unei septicemii) este, de asemenea, o posibilitate evolutiva, conform Centrului Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes".