Liderii UE, lăsați cu ochii în soare de Boris Johnson

Londra nu a propus, încă, o soluție satisfacătoare în vederea unui acord cu Uniunea Europeana (UE) al Brexitului, a anunțat luni Comisia Europeană (CE), la finalul unei întâlniri între presedintele Executivului european Jean-Claude Juncker și premierul britanic Boris Johnson, la Luxemburg.

De cealaltă parte, Johnson a anunțat că nu va cere o nouă amanare a Brexitului si ca Marea Britanie va iesi din uniunea Europeana (UE) la 31 octombrie, asa cum s-a angajat, relateaza Reuters.

Boris Johnson a sosit la întâlnirea de la Luxemburg cu un aer degajat. Cu zâmbetul pe faţă i-a salutat pe Jean Claude Juncker şi pe Michel Barnier. Premierul britanic a spus că a venit cu optimism dar este precaut. Lăudăroşenia lui Johnson îi lasă, însă, impasibili pe europeni.

În ultimele zile, Johnson a anunţat progrese enorme în modul de abordare a problemei frontierei nord-irlandeze şi s-a comparat cu Hulk - un supererou.

În replică, europenii îi răspund că aşteaptă propuneri concrete şi se declară "puţin optimişti" cu privire la şansele unui divorţ aranjat la 31 octombrie.

La intrarea în restaurantul unde a avut loc întâlnirea, Boris Johnson a fost huiduit.

Supărat că liderii europeni nu au crezut în vorbele lui şi au cerut în scris soluţiile lui pentru un BREXIT convenabil de ambele părţi, Boris Johnson i-a lăsat cu ochii în soare şi a plecat fără să facă declaraţii. Premierul luxemburghez a fost nevoit să se adreseze singur presei.

UK PM Boris Johnson cancels a press conference in Luxembourg, as protesters boo outside the venue – leaving an empty podium next to Luxembourg's PM Xavier Bettelhttps://t.co/LSV4ZpunWU pic.twitter.com/6u73JQ7Vof