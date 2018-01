Liderii lumii stabilesc viitorul la Davos. România lipsește cu desăvârșire de la eveniment

Angela Merkel la Davos

Liderii cei mai puternici din lume s-au întâlnit de marţi în cadrul Davos 2018, pentru o conferință anuală de elită de patru zile cunoscută sub numele de Forumul Economic Mondial. Preocupată de probleme interne și nesfârșite conflicte politice, România nu este prezentă la niciun nivel la importantul eveniment.

Cei mai puternici politicieni și lideri de afaceri din lume se numără printre participanții la Davos 2018. Sunt acolo premierul britanic Theresa May, cancelarul german Angela Merkel, premierul canadian Justin Trudeau și președintele francez Emmanuel Macron.

Un total de 340 de lideri politici erau așteptați să participe, printre care şi șefi de stat și de guvern din Africa, Orientul Mijlociu, Africa de Nord și America Latină.

Mulțe dintre personalităţile de seamă ale marilor organizaţii internaţionale ale lumii vor participa la Davos 2018. Printre ele se numără Antonio Guterres, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Zeid Ra'ad Hussein, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și Jim Yong Kim, Președintele Băncii Mondiale.

De asemenea, din vor fi prezenţi pentru a-şi expune poziţiile în domeniile afacerilor şi a finanţelor mondiale Ginni Roomette de la IBM Corporation, Fabiola Gianotti de la Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN), Geneva, Sir Martin Sorrell de la WPP și Christine Largarde din Fondul Monetar Internațional.

Șefi de organizații caritabile, cadre universitare și organizații neguvernamentale vin, de asemenea, ca și un număr mic de celebrități.

De ce lipsește România?

”De ce nu avem participare romaneasca la Davos? De ce este Romania singura tara care nu are un institut de stat, puternic, in zona relatiilor internationale? Raspunsul este comun, datorita lipsei culturii relatiilor internationale, in special la nivelul clasei politice (...) Nu suntem la Davos pentru ca nu vrem, in provincialismul ei, elita conducatoare temindu-se in continuare de extern, de strainatate”, scrie pe Facebook Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate.

”Deconectarea de sistemele globale şi de aliaţi strategici nu ne-o fac alţii, ne-o facem noi”, scrie și comentatorul de politică externă Cristian Unteanu în Adevărul.

”Pe modelul sfatului duios dat de dl. Tăriceanu lui Emmanuel Macron referindu-se comentariile Ambasadei Franţei privitoare la modificările propuse Legilor Justiţiei: „Nu vii în altă parte şi începi să dai lecţii. Uită-te la tine în ograda proprie şi fii puţin mai rezervat. Dar nu e valabil numai pentru Franţa. E valabil şi pentru celelalte ţări care am văzut că s-au grăbit.“ Credeţi oare că s-a ruşinat dl. Macron şi a înţeles ceva? De ruşinat nu ştiu. Dar de înţeles ceva, asta e sigur. Şi poate le transmite rezultatul şi partenerilor de la Davos. Şi, uite-aşa, oarecum, tot vom fi şi noi participanţi la Davos”, scrie Unteanu.