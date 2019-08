Lider ALDE: "Nu putem rămâne în absolut orice condiții la guvernare"

Liderul grupului ALDE din Senat a declarat că partidul din care face parte nu poate rămâne la guvernare "în absolut orice condiţii". Daniel Zamfir merge pe varianta restructurării guvernului și a elaborării unui nou program de guvernare.

Liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, a declarat că partidul din care face parte nu poate rămâne la guvernare "în absolut orice condiţii", el precizând că ALDE este deranjat de faptul că obiectivele majore de infrastructură sunt "date la o parte".



"ALDE doreşte să aibă loc o restructurare a Guvernului, care să aibă ca principal atu competenţa, dorim un nou program de guvernare, care să recâştige încrederea populaţiei în actul de guvernare şi, bineînţeles, trebuie făcută o reformă a instituţiilor. Astea sunt lucrurile pe care ALDE le-a solicitat doamnei prim-ministru pentru a continua guvernarea pe baza unor principii care să recâştige încrederea oamenilor în actul de guvernare (...) O să discutăm în partid, să vedem cum vom aborda în continuare această relaţie. (...) Sunt lucruri care nu mai pot merge aşa. Obiectivele majore de infrastructură sunt date la o parte. Ori ăsta este un lucru care pe ALDE, care chiar dacă este un partener mai mic de guvernare, îl deranjează. (...) Rămânem la guvernare în acele condiţii pe care vi le-am spus. ALDE nu poate rămâne la guvernare în absolut orice condiţii", a afirmat Zamfir, marţi, la RFI.







El a subliniat că prin dialog "trebuie să se ajungă la o soluţie".



"ALDE nu cere ceva pentru el, nu este vorba de nici un minister în plus, nici de altceva, ci pur şi simplu ALDE doreşte să continue guvernarea, dar această guvernare trebuie să fie una care să dea încredere oamenilor în actul de guvernare. Or noi credem că încrederea oamenilor în actul de guvernare se poate realiza atingând aceste obiective, care nu sunt deloc unele personale ale partidului politic ALDE", a adăugat Zamfir.



Senatorul susţine că subiectul candidatului unic al coaliţiei PSD-ALDE la alegerile prezidenţiale este închis.



"Din punctul nostru de vedere, subiectul candidaturii unice este închis. Noi candidăm clar cu domnul Călin Popescu Tăriceanu, PSD şi-a desemnat candidatul în persoana doamnei Dăncilă, fiecare îşi face acum campanie cum crede de cuviinţă. A mai fost de asemenea în spaţiul public în ultima vreme o discuţie legată de faptul că ALDE ar mai fi cerut ministere într-o discuţie cu PSD, iarăşi un lucru neadevărat, bineînţeles, ieri am văzut că a fost dezminţit şi de doamna prim-ministru. De asemenea, alt subiect care a fost în spaţiul public era cel legat de faptul că ALDE forţează intrarea lui Ponta la guvernare, iarăşi un lucru neadevărat, nu există în această chestiune nici un fel de implicare a domnului Tăricea