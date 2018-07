Lichiorul medicinal care curăţă stomacul şi reduce grăsimea din ficat

Lichiorul de nuci verzi nu trebuie sa lipseasca din camara ta, fiind un preparat care are efecte terapeutice foarte puternice. Fiindca se apropie sezonul lor, cu totii stim ca nucile verzi ne coloreaza mainile, insa, probabil, putini dintre noi stim ca aceste fructe sezoniere previn aparitia bolilor casdiovasculare, cresc imunitatea si, bineinteles, scad nivelul colesterolului.

Reteta de preparare lichior medicinal de nuci verzi



1. Se maruntesc 20-24 de nuci verzi. Se pun intr-o sticla de 1 litru, cu gat larg, iar deasupra turnati alcool de 40 de grade, de buna calitate, sa fie de 2-3 degete deasupra nivelului nucilor.



2. Se lasa la macerat 15-30 zile, intr-un loc calduros sau chiar la soare.



3. Se strecoara si, in alcoolul obtinut, se adauga 3 cuisoare, 3 nucsoare, jumatate de baton (pastaie) de vanilie, coaja de la jumatate de portocala bio si 300 g zahar brun. Se amesteca bine si se lasa iar la macerat, inca 3-4 zile.



4. Se filtreaza si se pune in sticlute mici, de 50 – 100 ml, pastrandu-se la racoare si intuneric.



Se ia in cure de 20-30 zile, cate 1-2 lingurite, seara, inainte de cina. Are efecte deosebite asupra tubului digestiv, curatind stomacul, stimuland stomacul lenes si reducand grasimea din ficat. Cura de lichior de nuci verzi purifica sangele si, in plus, combate viermii intestinali, scrie frunza-verde.ro.