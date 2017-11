Lichidul-minune pe care ar trebuie să îl folosească orice persoană care vrea să slăbească

Zerul este un lichid care rămâne în urma preparării brânzeturilor. Are o culoare galbenă, este tulbure şi are un gust acru, dar este şi foarte sănătos, având multe vitamine, potasiu, calciu şi iod. Conţine substanţe hrănitoare şi poate fi asimilat cu laptele, cu excepţia faptului că are mai puţine grăsimi.