Lichidări de iarnă la Elefant.ro. Reduceri la parfumuri, ceasuri sau cosmetice

Guess Seductive Homme Blue aparut in anul 2012 si creat de Guillame Flavigny, este un parfum revigorant, aerisit si senzual, inspirat din adancurile marii, imbogatit cu condimente si tonuri lemnoase. Se deschide cu note de caviar, cardamon, piper negru, urmate de muscate, baza fiind formata din muschi si casmir. Este un parfum indraznet perfect gentelmenului modern, recomandat a fi folosit pe timp de zi.

Parfumul Hugo Boss Bottled are un caracter curat, elegant, care defineste perfect tendinta clasica. Parfumul are ca grup tinta, barbatul modern, urban si care prezinta un stil de moda elegant. Note de varf: mar, bergamota, muschi, citrice, pruna, geranium; note de mijloc: mahon, garoafa, scortisoara; note de baza: maslin, lemn de santal, vanilie, cedru, vetiver.

Calvin Klein IN2U Men Eau de Toilette este un parfum creat de celebra casa Calvin Klein. Desi aceasta casa este renumita pentru moda si produse cosmetice unisex, a ales sa creeze si doua parfumuri - unul pentru barbati si unul pentru femei. Ambele parfumuri Calvin Klein IN2U sunt create special pentru nevoile tinerei generatii moderne „techno - sexuale”, asa cum insusi creatorul a numit-o. Apa de toaleta IN2U Men intruchipeaza tineretea, exuberanta, libertatea si dorinta de a descoperi noi experiente si de a explora misterele nevazute ale lumii.

Chopard Wish reprezinta dorinta oricarei femei, un parfum de lux senzual si misterios. Brand-ul Chopard este cunoscut in intreaga lume pentru bijuteriile perfecte ce le creeaza, insa a devenit popular si pe piata parfumurilor datorita produselor unice si seducatoare.

Guess By Guess, introdus pe piata parfumurilor in anul 2005, este un parfum floral-fructat pentru femei a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Maurice Roucel. Fierbinte, proaspat si sexy, acest parfum va va aseza in centrul atentiei de fiecare data cand il veti purta, reusind sa sublinieze intr-un mod unic feminitatea purtatoarei. Guess este un parfum dedicat femeilor romantice care adora sa se simta indragostite.

Cerruti 1881 este un parfum floral-lemnos pentru femei, a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Claire Cain. Cald si bogat, acesta se adreseaza femeilor irezistibile care doresc sa fie admirate pentru eleganta si individualitatea lor.

Ceas Thomas Earnshaw Commodore

Ceas barbatesc cronograf, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Etanseitate: 5ATM;

Functii: ora, minut, secunda;

Dimensiuni carcasa (mm): 45 x 13;

Ceas Diesel Stronhold DZ4357

Ceas barbatesc, cronograf, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: cristal mineral;

Dimensiuni carcasa (mm): 51 x 58;

Grosime carcasa (mm): 12;

Lungime bratara (mm): 200;

Ceas U.S. Polo ASSN. USP4447BR

Ceas barbatesc,cronograf,cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 44;

Lungime bratara (mm): 200;

Etanseitate: 5 ATM.

Ceas Michael Kors MK3120

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Accesorizat cu cristale;

Etanseitate: 5 ATM;

Diametru carcasa (mm): 35;

Grosime carcasa (mm): 11;

Lungime bratara (mm): 190;

Ceas Go Girl Only 694623

Ceas de dama, cu mecanism quartz si disply analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 34;

Etanseitate: 3 ATM;

Functii: ora, minut, secunda

Ceas Esprit ES107282003

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa si bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 38;

Lungime bratara (mm): 190;

Latime bratara (mm): 17;

Etanseitate: 3 ATM;

Set Pin Up cu Vanilie, Mandarine si Rodie.

Setul Pin Up cu Rodii contine:

Gel de dus, 180 ml;

Spray pentru corp, 110 ml;

Lotiune pentru corp, 60 ml;

Exfoliant pentru corp, 50 ml;

Sapun pentru baie, 50 g;

Produs pentru ingrijirea unghiilor.

Set Bunch Of Flowers cu Trandafir Marocan

Setul Bunch Of Flowers cu Trandafir Marocan contine:

Gel de dus, 120 ml;

Lotiune pentru corp, 95 ml;

Spray pentru corp, 60 ml;

Cristale de baie, 50 g;

Burete de baie.

Set Secret Garden cu Vanilie

Setul Secret Garden cu Vanilie contine:

Gel de dus, 250 ml;

Spray pentru corp, 120 ml;

Lotiune pentru corp, 200 ml;

Saruri de baie, 80 g;

Prosop.

