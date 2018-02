Libianul care şi-a ucis iubita şi un vecin, agresiv şi în arest. A muşcat un poliţist

Studentul libian care și-a ucis iubita, sub influența drogurilor, iar apoi, orbit de furie, a înjunghiat mortal și un vecin, continuă să fie agresiv şi cu oamenii legii. Dus în arestul central, Ahmed a muşcat de mână un poliţist, în timpul unei altercaţii.

Potrivit anchetatorilor, polițistul a avut nevoie de îngrijiri medicale. ,A fost necesară imobilizarea sa, moment în care unul dintre agenți a suferit leziuni la nivelul uneia dintre mâini.”, au transmis cei de la Poliția Capitalei.



Firul tragediei, care l-a dus pe tânăr în arest pe 30 de zile, e șocant. Aflat în țară de aproape cinci ani, Ahmed Othman venise în vizită la prietena sa. După o ceartă cu aceasta și aflat sub influența drogurilor, și-a ieșit din fire, a pus mâna pe cuțit și a înjunghiat-o. Câteva minute mai târziu un vecin din bloc avea să devină cea de-a doua victimă.



DSK: (doar pe vox-uri)

0.12 ce sa stiu ca a venit si I a cerut o tigara si el a spus ca nu are tigara si l-a .. cum nai nu vrei sa mi dai si a scos cutitul si la bagat in el , eram la etajul 1, ati auzit?da cum sa nu , am auzit 0.34



Tânărul este fiul unui oficial din Ambasada Libiei.