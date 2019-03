Ultimele cuvinte pe care Liam Neeson i le-a spus soţiei înainte s-o deconecteze de la aparate

Natasha Richardson, soţia lui Liam Neeson, a murit în urmă cu un deceniu, în urma unui accident la schi. Ea a suferit o hemoragie internă.

Liam Neeson și soția sa erau împreună de 16 ani. Se cunoscuseră în cadrul producției pentru Broadway "Anna Christie”, în anul 1993. De atunci, cei doi au rămas prieteni. Un an mai târziu, s-au căsătorit și s-au stabilit la New York. În scurt timp au apărut și cei doi copii ai lor, Micheal și Daniel.

Liam Neeson a povestit cuma decurs ultima discuţie cu soţia lui, care se afla în comă, la spital.

"Mi s-a spus că e în moarte cerebrală. După ce am văzut radiografia, am zis wow! Evident, era ţinută în viaţă de aparate. M-am dus la ea şi i-am spus că o iubesc. I-am zis: Scumpo, nu o să-ţi revii după asta. Te-ai lovit la cap. Nu ştiu dacă mă auzi, dar asta ţi s-a întâmplat. Am donat trei dintre organele ei, aşa că a salvat trei oameni. Inima ei, rinichii şi ficatul au fost donate. Cred că ar fi fost încântată şi bucuroasă de asta", a spus Liam Neeson.

Natasha Richardson avea 45 de ani când a murit.