În plin cod de viscol, Lia Olguţa Vasilescu verifică construcţiile promise de PSD, nu cetăţenii

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, duminică, la Craiova, că va continua să monitorizeze lucrările din oraş şi că va face vizite de lucru pe şantiere, indiferent cine va fi primar, transmite corespondentul MEDIAFAX. De altfel, Lia Olguţa Vasilescu a şi postat sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, mai multe fotografii din cadrul unor vizite pe care le-a făcut pe şantierele din Craiova, mai exact construcţii promise de PSD, în mandatul său: La Parcul acvatic, stadion și Spitalul Municipal. Astfel, deşi iarna extremă a afectat şi Craiova, după cum se vede şi în fotografii, Lia Olguţa Vasilescu nu s-a interesat de stadiul deszăpezirii în oraş sau de urgenţe al unor oameni fără adăpost, deşi teoretic, nu mai este primar de câteva zile.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a susţinut, duminică, la Craiova, o conferinţă de presă în cadrul căreia a declarat că deşi a renunţat la primăria oraşului, va continua să vină în vizită de lucru pe şantiere, indiferent cine va fi primar.

“Plecând din funcţia de primar al Craiovei, dar rămânând totuşi alături de localitate, cu domiciliul aici, cu copilul aici, la şcoală, mă interesează foarte mult această zonă. Voi fi foarte prezentă, în următorii ani, indiferent cine va fi primar, în şantierele din Craiova. Voi încerca să ajut, de la Bucureşti, cât pot de mult acest oraş”, a spus Olguţa Vasilescu. Ministrul Muncii a mai precizat că are mai multe obiective care ar urma să sprijine regiunea Oltenia în dezvoltare.

“Sunt lucruri care nu pot fi făcute din oraşul Craiova şi mă refer aici la Autostrada Craiova-Piteşti. Este unul dintre obiectivele cu care toţi parlamentarii din Oltenia pleacă la Bucureşti; atragerea de investiţii către zona Olteniei. Un alt obiectiv important pentru mine este asigurarea finanţării tuturor construcţiilor pe care le-am promis atunci când am candidat a doua oară, adică sprijin de la Guvernul României aşa cum am primit şi eu în calitatea pe care am avut-o de primar în ultimii patru ani, legea salarizării unitare, foarte importantă pentru tot sistemul bugetar din România, creşterea veniturilor tuturor cetăţenilor acestei zone. Aţi văzut, nu ne-a trebuit mai mult de o zi de la învestire ca să se simtă acest lucru în buzunarul pensionarilor, studenţilor şi salariaţilor.

De asemenea, un obiectiv important este spitalul regional de la Craiova care în ultimul an a trenat, în sensul că nici măcar nu s-a demarat studiul de fezabilitate pentru această investiţie prioritară pentru întreaga regiune Oltenia”, a mai spus Olguţa Vasilescu.