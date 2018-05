Lia Olguţa Vasilescu îi răspunde lui Iohannis: Despre ce nemulțumiri vorbim?

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat, sâmbătă, la Blaj, Legea salarizării, spunând că nu reprezintă o reformă. ”Unii au păţit chiar să le scadă salariile, aşa ceva nu putem să numim o reformă, este un eşec”, a spus Iohannis.

„Nu le-am auzit. Mi s-a comunicat. Bineînțeles că deciziile sunt dictate de la partid, pentru că este un partid care a câștigat guvernarea în baza unui program de guvernare, pe care noi îl respectăm punct cu punct. Nu în fiecare dimineață ne propunem să facem altceva, dar vreau să vă aduc aminte că anul trecut spunea despre reformă că este o țopăială șamd. După primul trimestru al acestui an, avem deja o colectare cu 5 miliarde în plus față de primul trimestru al anului trecut și deficitul pe fondul de pensie este redus la jumătate. Așa că țopăiala fiscală, cum a înțeles-o Klaus Iohannis, are alte consecințe în economia reală. Cât despre legea salarizării, vreau să-i reamintesc faptul că i-am trimis la Cotroceni un dosar foarte mare cu fluturașii din tot sectorul bugetar în care a putut să constate și dumnealui, dacă a avut - bineînțeles - timp să le citească între excursiile pe care le tot face în afara țării, că de la începutul anului trecut salariile bugetarilor au crescut și este foarte simplu să se uite și pe bugetul României. (...) Despre ce nemulțumiri vorbim?”, a spus ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, la Antena3.