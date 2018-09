Lia Olguţa Vasilescu anunţă că va fi audiată la DNA într-un nou dosar

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că a aflat de la un procuror că are un nou dosar la DNA pentru că nu i-ar fi construit un drum unui cetăţean care şi-a construit casa în câmp, precizând că în perioada următoare va fi cel mai probabil chemată la audieri.

„Există un denunţ că nu am asfaltat strada unui cetăţean care şi-a construit casa în câmp. Pentru asta probabil voi fi chemată în perioada următoare ca să dau declaraţie, toată presa o să vină să vadă corupta de la PSD care, iată, nu a asfaltat strada omului dar până o să afel că nu i-am asfaltat strada şi o să vadă că e un act de corupţie. Am informaţii pentru că am vorbit cu un procuror care mi-a spus că mai are nişte dosare în lucru printre care şi ăsta. Toate speţele sunt absolut idioate”, a spus ministrul Muncii, luni seară, la Antena 3.

Lia Olguţa Vasilescu a mai susţinut că a fost interceptată o perioadă îndelungată într-un dosar în care nu avea nicio calitate.

„A fost pusă în mişcare o maşinărie infernală. Am fost interceptată şase luni de zile. Am avut inclusiv localizare prin GPS (...) Am aflat de la un amic, care lucrează într-o instituţie de forţă a statului român, că a fost chemat la serviciu după ce eu am fost eliberată şi am făcut întâlnirea cu alegătorii în centrul Craiovei. I s-a reproşat că pe imagini apărea mama lui şi asta însemna că el ascunde ceva. Vă daţi seama ce poliţie politică a fost în ţara asta şi încă nu s-a terminat”, a mai spus ministrul.