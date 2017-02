Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook: "Aici mă despart în opinii de Liviu Dragnea"

Ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu, a postat sâmbătă dimineaţă pe Facebook un mesaj în care vorbeşte despre organizarea unei contramanifestații a PSD. Ea spune că are o opinie contrară cu cea a liderului social-democrat Liviu Dragnea, pe acest subiect.

Mesajul integral al Liei Olguţa Vasilescu:

"Abrogați și apoi plecați!" Mesajul zilei... Aşa cum intuiam, nu ordonanța e problema sau, mai bine zis, nu faptul că nu am știut să o explicăm. Ci ca tehnocraţii, care sunt toți la miting, vor sa revină la Palatul Victoria! S-au activat puternic. Ne-au dat numerele de telefon pe Facebook. Cele private, nu cele cu abonamente plătite din bani publici. Ca sa fim înjurați, amenințați, stresați. Văd că, pe pagina mea de facebook, intră să mă denigreze și secretarul de stat de la Ministerul Muncii demis în urmă cu o săptămână, despre a cărui activitate în slujba ONG-urilor sorosiste și în dauna României nu am vorbit până acum. Dar va veni momentul. Nu mai amintesc nici de circul penibil al USR din Parlament, cu deputaţi care te urmăresc și la toaletă să te filmeze cu telefonul și să strige după tine tot felul de insulte, deputaţi care dorm de 4 nopţi în sala de plen a Parlamentului României, ca orice homeless, pentru a arăta că au cucerit cea mai importantă instituție a statului. Nu e vorba de ordonanță! Dacă nu era asta, era altceva. S-a încercat cu Bamboo, în aceeași manieră ca la Colectiv. După același scenariu... Nici măcar nu au imaginație... Din fericire, "n-au mai trebuit să moară oameni", ca să se poată instala Guvernul lui. N-a mers. Acum se manipulează altfel. Şi se arestează. Pentru că asta se urmărește cu miniștrii care îndrăznesc să deranjeze statul de drepţi și să corecteze o lege care a blocat administrația locală și centrală și care văd că, de ieri, se aplică și presei: abuzul în serviciu. Care poate însemna orice! E o prostie să spui că se poate fura sub 200.000, când tu ai articole în codul penal care incriminează furtul, delapidarea, luarea de mită etc și care se pedepsesc cu ani grei de închisoare. Nu, abuzul în serviciu e bun tocmai pentru că poate însemna orice și se poate aplica oricui. Oricui deranjează! Ok! Am văzut în stradă oameni care susțin instituțiile de forță. Instituții care vor nu doar să aplice legea, ci să facă legea! N-ar trebui să-i vedem și pe ceilalți? E un miting "organizat spontan" duminică. Filialele PNL și USR din întreaga țară se pregătesc temeinic sa aducă în București cât mai mulţi membri de partid. Numai naivii cred că politicul nu e implicat în demonstrațiile de stradă. Toți politicienii lor sunt acolo. Eu cred că ar trebui să organizăm și noi un miting! Noi, "ciuma roşie", care aplicăm cel mai bun program de guvernare de până acum. Pentru că aici mă despart în opinii de Liviu Dragnea. A venit momentul să vorbim și noi! Cred că trebuie sa ieșim în stradă! Parlamentul e sufrageria unor domni și doamne fără locuință momentan și avem senzația ca ii deranjăm când venim dimineața la serviciu. Și par și un pic stresați că nu au avut unde sa facă duş... P.S. Voi ce părere aveți?"