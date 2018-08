Lia Olguța Vasilescu despre protest: Nu e diaspora, sunt plătiți de partide

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, susține că mitingul din Piața Victoriei nu este unul al diasporei, ci al unor oameni plătiți sau mobilizați de partidele de opoziție.

„Jandarmeria trebuie să-și facă datoria. (…) Eu nu mi aduc aminte de vreun mitng protest in niciun caz de unul atat de violent impotr vreunui guvern, un guvern care face eforturi foarte mari sa puna in aplicare un program care a fost votat de majorit cetățenilor, nu de o minoritate care, întâmplător, este atât de violentă in stradă. Eu nu cred că acolo este diaspora, este un miting care se aruncă în cârca disporei (...) Știu că din zona Olteniei s-au plătit autobuze, autocare de la partidele politice. Mitingul PSD a fost asumat,” a declarat Lia Olguța Vasilescu pentru Antena 3.

La fel ca și alți lideri PSD, Lia Olguța Vasilescu a reluat și teza lipsei de scop a mitingului. „Care sunt nemulțumirile? Că nu aud decât o înjurătură”, a mai spus ministrul, făcând referire la celebrul slogan obscen anti-PSD.