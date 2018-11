Leonidele. Ploaia spectaculoasă de meteori are loc la noapte. Cum se poate vedea

Unul dintre cele mai importante evenimente astronomice din această perioadă se va produce în această săptămână, Pământul urmând să treacă prin traiectoria prafului cosmic lăsat în urmă de cometa Tempel-Tuttle.

În acest fel, în zonele unde cerul va fi senin, vom putea observa pe cerul nopţii o ploaie de meteori din constelaţia Leo, care va atinge apogeul în noaptea de sâmbătă, 17 noiembrie.

LEONIDELE. Leonidele au un an de vârf ciclic la fiecare 33 ani când sute de meteori pot fi văzuţi în fiecare oră. Ultima oară, acest fenomen a avut loc în anul 2001.



Duşul are loc anual intre 06-30 noiembrie şi maximul cade în acest an, în noaptea de 17 noiembrie şi dimineaţa zilei de 18 noiembrie (sâmbătă spre duminică).

LEONIDELE. Fenomenul va fi vizibil în mai multe zone de pe Terra.

Curentul de meteori Leonide este cel mai puternic în intensitate din această categorie, fragmentele de praf cosmic urmând să lovească atmosfera Pământului cu o viteză de aproximativ 250.000 km/h.

LEONIDELE. Astfel de fenomene au mai avut loc în istorie, fiind cunoscute pentru faptul că se pot transforma în adevărate furtuni. De exemplu, în 1966, locuitorii din sud-vestul Statelor Unite au fost martorii unei furtuni deosebit de intense, nu mai puţin de 3000 de meteori căzând într-un singur minut.

Oamenii de ştiinţă se aşteaptă ca următorul fenomen astronomic de acest gen să se petreacă de-abia în anul 2032.

LEONIDELE. Pentru a vedea cât mai mulţi meteori, este nevoie să priviţi cerul măcar o oră. Cu cât observaţi mai mult, cu atât vedeţi mai mulţi meteori. Urmărind bolta cerească veţi vedea stelele şi Calea Lactee. Uneori, o dâră luminoasă, ce va dura mai puţin de o secundă, se va vedea printre stele. În vechime părea că una din stelele de pe cer a căzut, de aici venind numele de "stea căzătoare". Desigur, stelele nu au cum să cada. Aţi putea observa o particulă foarte mică, sub 1 mm diametru, ce a intrat în atmosfera Pamantului şi la frecarea cu aerul a luat foc, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Sursa: descopera.ro