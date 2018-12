Leonardo DiCaprio, în scandal! Este obligat să returneze un trofeu Oscar

Actorului american Leonardo DiCaprio i s-a cerut să returneze un trofeu Oscar, solicitarea făcând parte dintr-o anchetă care priveşte un caz de fraudă desfăşurată de autorităţile americane, notează Mediafax.ro.

Nu este vorba despre premiul Oscar primit de Leonardo DiCaprio în 2016, pentru rolul din "The Revenant: Legenda lui Hugh Glass", ci de cel cu care a fost recompensat Marlon Brando pentru interpretarea din filmul lansat în 1954 "Pe chei/ On the Waterfront", de Elia Kazan.

Respectivul trofeu Oscar i-a fost făcut cadou lui DiCaprio de omul de afaceri Jho Low, din Malaysia, care l-a cumpărat la o licitaţie, pentru suma de 600.000 de dolari.

Potrivit publicaţiei The New York Times, Low a fost pus sub acuzaţie pentru fraudă de mai multe miliarde de dolari printr-un fond de investiţii, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), înfiinţat în 2009 de premierul Najib Razak.