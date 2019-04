Leonard Miron, pus la zid pentru orientarea sa sexuală. Acuzații cumplite

Leonard Miron a povestit în urmă cu ceva timp despre boala cumplită cu care se luptă. Fostul prezentator de televiziune a fost diagnosticat cu cancer de pancreas.





Leonard Miron, în vârstă de 50 de ani, a părăsit România în urmă cu mai mulți ani de zile. Fostul prezentator TV s-a mutat în Anglia, acolo unde trăiește alături de Miguel, partenerul său de viață de aproximativ 20 de ani.

În toată această perioadă în care Leonard Miron s-a confruntat cu cruntul diagnostic de cancer, a avut tot sprijinul din partea lui Miguel, însă a fost și foarte criticat pentru orientarea sa sexuală.

Leonard Miron susține că oamenii nu s-au lăsat impresionați de boala sa, ci din contră l-au judecat și l-au acuzat, ba mai mult i-au spus că boala este pedapsa pentru faptul că iubește un bărbat: „Eu nu am ascuns niciodată. Sunt oameni care te pun la zid şi aruncă cu pietre în tine. După ce am vorbit despre diagnostic au fost oameni care mi-au dat mesaje şi mi-au spus că mă bate Dumnezeu. Vorbele grele dor pentru că tu încerci să faci ceva să nu deranjezi pe nimeni. Când vin lucrurile astea care te rănesc gratuit te dor, dar cred că am devenit imun”, a spus Leonard Miron, într-o emisiune de televiziune.

