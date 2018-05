Leonard Doroftei, meci de retragere la Ploiești! "Moșul", confruntare cu o legendă a boxului!

Ajuns la 48 de ani, Leonard Doroftei pune la cale un meci de retragere.

”Moșul” a dezvăluit, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net, că intenționează ca lupta să aibă loc la Ploiești, în toamnă, pe stadionul "Ilie Oană". Fostul mare boxer român își dorește să se confrunte cu un adversar de renume mondial.



”Am avut trei discuții cu Balbi. Vrea și el un meci! Până acum, România – Argentina e 2-0. Poate mai are și el o șansă, la Old Boys! Îmi doresc ca meciul să aibă loc, la Ploiești, pe stadionul ”Ilie Oană”, în fața a 15.000 de oameni, fiindcă de la Ploiești am plecat în boxul mare", a declarat Doroftei.



