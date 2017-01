Leonard Doroftei, implicat într-un accident în zona Universităţii din Capitală

Leonard Doroftei, fost campion mondial, a avut astăzi un incident neplăcut în centrul Capitalei. Fostul mare pugilist a fost protagonistul unui accident petrecut la Universitate.

Din primele informaţii, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box a fost de vină pentru nefericitul eveniment, el intrând într-o maşină de pompieri din cauza asfaltului umed.

“Mi-a patinat o roată şi am intrat într-o maşină de pompieri. Vă daţi seama, nu am vrut să se întâmple asta! Din fericire, nu am păţit nimic. Sunt bine”, a zis Doroftei pentru Spynews.

La faţa locului s-au deplasat imediat mai multe echipaje de poliţie, nu şi ambulanţe, pentru că nimeni nu a fost rănit. Maşina lui Doroftei, însă, a fost avariată serios.