Leodardo DiCaprio laudă "Marșul Pădurilor" din România

Celebrul actorul Leonardo DiCaprio laudă Marșul Pădurilor, care a avut loc duminică în București și în mai multe orașe din România. Starul filmelor lui Scorseses și Tarantino a postat pe contul său de Instagram mesajul laudativ al organizației Greenpeace.

Actorul Leonardo DiCaprio, cunoscut pentru actiunile sale legate de mediul inconjurator, a laudat pe Instagram Marsul pentru Paduri, care a avut loc, duminica, in Bucuresti.



"Peste 4.000 de oameni au marsaluit pe strazile Bucurestiului, cerand Ministerului Padurilor din Romania sa puna capat exploatarii ilegale si cerand protejarea ultimelor paduri virgine din Europa. Proteste similare au avut loc in mai multe orase din tara", a scris DiCaprio pe Instagram.







Actorul a adaugat ca in fiecare an, 38 de milioane de metri cubi de lemn dispar din padurile Romaniei si ca cei mai multi copaci sunt taiati ilegal.



"Au fost, de asemenea, sute de atacuri asupra padurarilor, inclusiv doi care au fost ucisi brutal, pentru protejarea acestor paduri. De la Amazon pana in Romania, atacurile impotriva aparatorilor padurilor cresc. Trebuie sa protejam padurile si oamenii care le protejeaza", a incheiat actorul.