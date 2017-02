Leguma ideală în timpul iernii: e un miracol pentru sănătate şi are foarte puţine calorii

În trecut, varza murată reprezenta sursa de vitamine și minerale necesare în lunile sezonului rece, deoarece conține vitaminele B, C și K, dar și potasiu, calciu, fier și o cantitate considerabilă de fibre vegetale.

Varza murată era apreciată atât de locuitorii Greciei Antice, cât și de romani pentru aroma inconfundabilă. În Germania, în Evul Mediu, pregătirea verzei murate era o îndeletnicire tipică mănăstirilor. Pregătirea industrială de azi, deși modernă, păstrează caracteristicile produsului tradițional.



Legumă sănătoasă și cu o valoare calorică redusă



- Bacteriile lactice împiedică dezvoltarea proceselor de descompunere în varza murată, având un efect benefic asupra sănătății organismului uman. Acestea au un efect probiotic, asemănător iaurtului, stabilizând flora intestinală, protejează bacteriile intestinale folositoare și le combate pe cele periculoase. Substanțele care provoacă balonarea scad odată cu fermentarea, astfel că odată cu înaintarea în timp varza murată este din ce în ce mai ușor de digerat.

- Fibrele vegetale au un efect foarte benefic la nivelul intestinului. Pe de-o parte creează senzația de sațietate și ajută la reglarea mișcărilor peristaltice și astfel are loc întreaga digestie. 200 g de varză murată conțin 5 g de substanțe vegetale sățioase și asigură până la 40% din necesarul zilnic de vitamina C.

- Varza murată reprezintă o sursă importantă de vitamina C, astfel că în trecut, în perioada marilor navigatori, varza murată era folosită ca remediu împotriva scorbutului. Vitamina C întărește sistemul imunitar și are un important efect antioxidant prin combaterea nitrozaminelor. Varza murată reprezintă o importantă sursă de vitamina B12, fapt de reținut în special de persoanele care urmează o dietă vegană. Vitamina B12 - prezentă de regulă în alimentele de origine animală - se formează în timpul depozitării și a fermentării verzei.

- În plus, fermentația lactică stimulează absorbția fierului. Disponibilitatea fierului este de regulă mai mare în alimentele de origine animală comparativ cu cele vegetale, însă cantitatea de fier din varza murată este comparabilă cu cea din carne.

- Deși substanțele vegetale secundare nu corespund nici unei valori nutritive directe, acestea sunt benefice pentru starea de sănătate a organismului. Uleiul de muștar și glucozinolații au un efect antibacterian și inactivează enzimele nedorite din intestin.

Testele efectuate pe animale au demonstrat o acțiune anticancerigenă.



Legumă apreciată în timpul iernii



Varza murată – foarte săracă în calorii cu numai 17 kcal / 100 g este apreciată ca garnitură alături de produsele din carne și cartofi, dar și sub formă de salată.



Pentru combaterea balonării pe care varza murată o poate produce, amintim un vechi remediu naturist: adăugați câteva semințe de chimen.

