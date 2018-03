Legile justiției au trecut de votul Parlamentului, pentru a doua oară. PNL le contestă iar la CCR

Cele trei legi ale Justiției au trecut de două ori de votul Parlamentului: prima dată, în decembrie, iar a doua oară acum, în martie, după ce au fost contestate la CCR, iar comisia le-a pus în acord cu observațiile Curții. Astfel, luni, senatorii au votat cele trei propuneri (Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii), Senatul find for decizional. Tot luni, cu doar câteva ore înainte, legile au fost dezbătute în Comisia Iordache, pe baza amendamentelor senatorilor, și votate, pe rând. Dar previzibil, amendamentele Opoziției au fost respinse. USR a reproșat că s-a discutat foarte alert, astfel încât nimeni să nu înțeleagă nimic, atât în comisie, cât și în plen. Reamintim că săptămâna trecută, Camera Deputatilor a adoptat in calitate de prim for sesizat, modificarile la cele trei legi. După votul din Senat, Opoziția a anunțat că le va contesta la CCR, din nou, prin urmare, este foarte posibil ca legile să să întoarcă în comisia Iordache, și să nu meargă la promulgare la Klaus Iohannis.