Legenda japoneză care îţi arată secretul longevităţii

O veche legenda japoneza spune ca, odata, traia un om fericit care primise de la tatal sau un secret de nepretuit si anume – "secretul longevitatii".

Tot ce trebuia sa faca era sa-si maseze un anumit punct. In urma sfatului primit, tanarul si-a masat acest punct in fiecare zi si se spune ca a trait sa vada nasterea si moartea mai multor generatii.

Corpul nostru are 365 de puncte si 12 meridiane principale, iar efectul acestor masaj special se bazeaza pe teoria canalelor si meridianelor care se afla intr-o stransa legatura cu anumite organe ale organismului nostru.

Punctul din legenda japoneza se numeste “Zu San Li” si este localizat sub rotula genunchiului. Pentru a-l gasi, trebuie sa acoperi genunchiul cu palma corespunzatoare genunchiului pe care-l acoperi (ex. genunchiul drept – palma dreapta).

Punctul este situat intre sfarsitul degetului mic si degetul inelar, sub forma unei adancituri intre oase. Se recomanda masarea acestui punct dimineata, inainte de pranz, de noua ori intr-o miscare circulara, in sensul acelor de ceasornic, pentru fiecare picior. Masajul, impreuna cu pregatirea, dureaza aproximativ 10 minute, scrie sfatnaturist.ro.