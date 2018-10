Legea pentru care UE ne-a dat în judecată, modificată. Acţiunile la purtător, interzise

Legea pentru care UE ne-a dat în judecată a fost modificată în Comisia Juridică, şi ar urma ca acţiunile la purtător să fie interzise, anunţă Realitatea TV.

Transpunerea Directivei europene privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a fost dezbătută, marţi, în şedinţa comună a Comisiei de buget-finanţe şi a Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor.

În cadrul dezbaterilor a fost admis şi un amendament al USR vizând acţiunile la purtător (subiect extrem de discutat de când cu scandalul din jurul Tel Drum).

"Actiunile la purtator sunt una dintre metodele larg folosite in activitatile ilegale de spalare a banilor, intrucat anonimitatea proprietarului actiunilor face imposibila verificarea eventualelor conflicte de interese sau situatii de trafic de influenta" anunţa USR în februarie 2018.

Formatiunea facea referire la societatea Tel Drum.

"Tel Drum SA, societate cu actiuni la purtator, a avut in ultimii 5 ani peste 100 de contracte cu fonduri publice conform SEAP. Acestea sunt doar cele verificabile, dar pot exista si contracte mai mici sau mai vechi care nu au trecut prin SEAP. In urma dezvaluirilor recente ale jurnalistilor de la Rise Project, exista suspiciunea ca detinatorul actiunilor la purtator din societatea Tel Drum SA ar fi chiar Liviu Dragnea, ceea ce ar fi foarte grav deoarece ar putea pune sub semnul intrebarii legalitatea modului in care aceasta societate a obtinut contractele cu entitati administrative conduse direct sau prin interpusi ai liderului PSD. Tel Drum SA este o fosta regie autonoma aflata in proprietatea Consiliului Judetean Teleroman in perioada in care Liviu Dragnea era presedinte al acestei institutii", preciza USR, la acea dată.