Legea offshore testează rezistenţa coaliţiei. Negocieri dure în comisiile din Camera Deputaţilor

Dragnea şi Tăriceanu

Liviu Dragnea mai face o încercare pentru adoptarea legii offshore! Proiectul care urmează să stabilească modul în care se exploatează gazele în Marea Neagră este dezbătut astăzi în comisiile de specialitate de la Camera Deputaților, după ce la ultimele discuții în aceste foruri deputații ALDE s-au împotrivit partenerilor de Coaliție.

Comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor dezbat, marţi, proiectul legii offshore.

Dezbaterea este reluată după ce, în urmă cu trei săptămâni, cele trei comisii au adoptat un raport pe această temă. Raportul a fost, însă, retrimis, în 3 octombrie, comisiilor de plenul Camerei Deputaţilor pentru a fi redezbătut. Reprezentanţii UDMR şi cei ai ALDE au făcut această solicitare, iar PSD a fost de acord.

Miercurea trecută, PSD şi ALDE au ajuns la un consens în privinţa modificărilor la legea offshore, liderul deputaţilor PSD Daniel Suciu precizând că, în urma şedinţei din coaliţie, s-a decis ca 50% din producţia de gaz din Marea Neagră să se tranzacţioneze pe bursa din România, iar investiţia celor care operează să se deducă maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar.

Decizia a fost luată după o întâlnire a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi a liderului deputaţilor PSD, Daniel Suciu, cu reprezentanţii ALDE - Andrei Gerea şi Toma Petcu.

"La rugămintea şi la solicitarea colegilor din ALDE, ne-am reîntâlnit pentru a ne pune de acord asupra unor aspecte tehnice. În esenţă, nu am avut puncte de vedere divergente foarte multe, nici măcar procente, am avut de discutat mai multe chestiuni tehnice vizavi de autorizări. Cel puţin poziţia PSD a rămas aceeaşi şi cred că din această perspectivă colegii de la ALDE pot să spună la ce concluzie au ajuns. Nu a fost un subiect de fractură în coaliţie, nici pe departe, şi am discutat şi fără patimă şi pur tehnic, având un singur interes, ca statul român şi România de pe această lege să câştige cât mai mult. Nu a fost o negociere - dă-mi mie, na-ţi ţie procente", a afirmat Suciu.

El a spus că s-a luat decizia că "50% din producţia de gaz la Marea Neagră se tranzacţionează pe bursa din România, investiţia celor care operează se deduce maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar". "Este forma pe care o cunoaşteţi şi aşa a rămas", a adăugat Suciu, potrivit Agerpres.

Deputatul UDMR Szabo Odon a declarat pentru AGERPRES că reprezentanţii UDMR şi cei ai PSD au avut discuţii pe tema legii offshore, precizând că, în principiu, Uniunea nu are o problemă cu prevederile acestei legi, dar doreşte să vadă cifrele oficiale şi vrea ca amendamentele sale să fie acceptate.