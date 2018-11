Legea offshore, promulgată de Iohannis. Președintele i-a făcut pe plac lui Dragnea

Iohannis, înfrângere în fața lui Dragnea

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea offshore, care stabilește nivelul taxelor care vor fi plătite de companiile petroliere pentru extracția gazelor din Marea Neagră.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis a semnat un decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/19.02.2018).

Liviu Dragnea a declarat luni că legea offshore a fost promulgată, iar solicitarea opoziţiei de îndreptare a erorii marteriale privind o virgulă din proiect nu poate fi acceptată. El precizează că legea poate fi modificată doar printr-un nou proiect legislativ.

Camera Deputaţilor a votat în urmă cu două săptămâni în calitate de for decizional, legea offshore privind condiţiile în care se vor realiza exploatările de gaze din Marea Neagră. Investitorii sunt obligaţi să tranzacţioneze 50% din gaze pe bursa din România, iar 25% din angajaţi trebuie să fie români.

Dragnea, mulțumit de ultima formă a legii

Șeful PSD, Liviu Dragnea, cel care a "confiscat" peste noapte proiectul legii offshore în varianta din vară, propunând cu totul alt proiect decât cel votat în Senat, s-a declarat mulțumit de forma ajunsă la votul final.

Asta după ce legea, adoptată deja în forma inițiată de Dragnea, a nemulțumit nu doar companiile petroliere, ci și partenerii de la ALDE din coaliția de guvernare.

Întrebat de jurnaliști dacă are emoții cu privire la votul final din 23 octombrie, Dragnea a spus "Nu, doar nu e platoul meu, dar îmi doresc foarte mult ca această lege să fie adoptată pentru că e important pentru România".

Dragnea a mai spus că îi pare rău s-a întârziat două săptămâni cu această lege extrem de importantă:

"Noi am avut un punct de vedere foarte bine conturat și anume un sistem de impozitare pe veniturile suplimentare, care sunt considerate în lege ca orice e în preț peste prețul de 4,71 lei pe megawatt/oră. Am dorit să se comercializeze pe piața centralizata din România. Ne-am menținut aceste propuneri și ieri in comisie au rămas neschimbate. Faptul că jumătate din cantitate va fi comercializată pe piața din România e o opțiune strategică importantă pentru noi", a declarat Dragnea miercuri, înainte de votul din plen.

După votul din plenul Camerei, liderul PSD a declarat că acum nu există niciun motiv ca investitorii să nu își continue planurile de extracție a gazelor la Marea Neagră.

"Dacă va fi o abordare onestă, nu există niciun motiv ca investițiile să nu continue. Din punctul nostru de vedere, nu există niciun motiv ca această investiție să nu fie continuată. Ne-am apropiat de un echilibru între beneficiile statului român și beneficiile firești pentru cei care investesc. Nu mai există prevederi care să constituie potențiale dificultăți pentru companii, nici din perspectivă birocratică", a mai spus Dragnea.

Ce prevede proiectul "legii offshore" în varianta adoptată de Camera Deputaților

"Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore (...) se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, aşa cum acestea sunt determinate potrivit Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege, impozit din care se deduce valoarea investiţiilor în segmentul upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore ţine seama de preţul de referinţă stabilit de ANRM pentru calculul redevenţelor. Tranzacţiile desfăşurate sub preţul de referinţă se impozitează la preţul de referinţă. Procentele de calcul a impozitului se calculează pe baza preţurilor de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza grilei de preţuri ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al preţurilor de consum, după cum urmează: 30% din venitul suplimentar pentru preţurile de până la 85 lei/MWh inclusiv, 15% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 85 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 100 lei/MWh, 30% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 100 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 115 lei/MWh", se arată în proiectul de lege.

Conform acestuia, limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream nu poate depăşi 30% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare offshore.

Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special, utilizat pentru finanţarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemului naţional de transport gaze naturale, precum şi pentru finanţarea altor investiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului, mai prevede proiectul.