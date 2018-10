Legea care a scindat coaliţia PSD-ALDE, rediscutată de la ZERO

OUG 6 / 2016

Se reiau dezbaterile pe legea offshore. Așa cum a cerut Călin Popescu Tăriceanu: de la zero. Astăzi, liderii grupurilor parlamentare se întâlnesc cu reprezentanții companiilor interesate să investească în Marea Neagră. Este vorba despre o lege care a generat mari dispute între PSD și ALDE.

Călin Popescu Tăriceanu a cerut anterior reuniunea comisiei de industrii de la Camera Deputaților pentru reluarea discuțiilor pe tema legii offshore, menționând că Ministerul Finanțelor trebuie să facă mai multe calcule pentru a se vota forma finală a legii.

Liderul PNL și șeful ALDE au aceeași viziune în ceea ce privește modificare Legii offshore: o împărțire la jumătate a profitului, între statul român și investitori.

"Cred ca in pofida imposibilitatii fizice a domnului președinte Iancu de a participa, comisia ar trebui sa se intruneasca si sa existe un schimb de pareri intre toate partidele din Parlament pentru a cantari optiunile pe care le avem la indemana, care trebuie sa acopere un spectru larg, pornind de la interesul nostru de a avea venituri la buget mari de pe urma exploatarii gazelor până la securitate energetica a Romaniei si regional, acest aspect fiind un obiectiv din parteneriat strategic cu SUA. Cu cat împingem mai sus stacheta de a avea venituri exista si interesul investitorului. Am sugerat sa ajungem la o intelegere echilibrata si echitabila, adica sa asigiguram pentru stat 50 la suta profit si 50 la suta catre investitoti. Cum ii cheama nu ne intereseaza ca noi discutam de un cadrul legal care sa se aplice azi, maine si peste 10 ani. Ar trebui sa fie prezentate de Ministerul Finantelor in mai mult variante, ministerul poate face evaluarea si cuantificarea corecta veniturilor in diferite variante de lucru. Pana acum noi nu am avut aceste variante de lucru. Trebuie sa avem niste calcule. Colegii nostri din coalitie sa analizeze, cei din opozitie de asemenea", a declarat Calin Popescu Tariceanu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că obiectivul partidului cu privire de Legea offshore este o formă a actului normativ prin care să existe o împărţire corectă a câştigurile între statul român şi investitori, iar resursele de gaze naturale să fie utilizate în beneficiul populaţiei.

"Este inadmisibil ca unicul interlocutor al investitorilor să fie o persoană care nu are nicio calitate în Guvern, iar Liviu Dragnea taie şi spânzură, care decide cum trebuie să arate acest proiect de lege. Obiectivul PNL prin această lege e unul foarte simplu. Să existe o justă împărţire a câştigurilor între statul român şi investitori, iar resursele şi câştigurile statutului român din exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră să fie utilizate în beneficiul oamenilor, prin amendamentele depuse de PNL la Legea offshore", a afirmat Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv care a avut loc, luni, la Parlament.

Liderul liberal a adăugat că o altă propunere a PNL la Legea offshore ar fi reluarea observaţiilor preşedintelui Klaus Iohannis în cererea de reexaminare.

"O a doua axă e susţinerea investiţiilor în companiile de profil care foloseşte gazul natural ca resursă. De asemenea, insistăm pe reluarea observaţiilor preşedintelui României cuprinse în cererea de reexaminare şi anume justa împărţire între investitori şi statul român şi asigurarea predictibilităţii legii", a completat preşedintele PNL.

Liderii coaliţiei de guvernare Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu nu au reuşit să ajungă la un consens în legătură cu Legea offshore, la întrevederea de vineri din Parlament, au spus surse politice pentru Mediafax.

O noua încercare de negociere pe legea offshore urma să aibă loc azi în coaliția de guvernare. Reprezentantantii PSD și cei ai ALDE trebuiau să se întâlnească pentru a discuta fiecare amendament depus la legea offshore, dar deputatul Iulian Iancu a ajuns de urgență la spital.

Mărul discordiei este legat de impozitarea companiilor care exploatează gaze din Marea Neagra. Mai exact, ultimul prag stabilit de Liviu Dragnea privind deducerea din impozit.

Şeful PSD a scăzut acest prag, fără consultări, de la 60 la 30 la sută în ultima formă. ALDE şi UDMR nu au fost de acord și de asta nu au vrut să voteze legea. Dragnea nu e dispus să renunțe, dar asa legea nu are șanse să treacă pentru PSD a pierdut majoritatea, în premieră, în Camera Deputaţilor.

La discuţiile de astăzi vor participa deputatul PSD Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii, iar de şa ALDE vor fi senatorul Varujan Vosganian şi Daniel Chiţoiu, fost ministru al economiei.

În prealabil, Dragnea și Tăriceanu au stabilit ca pe legea offshore să se întâlnească specialiștii din ambele partide și sa pună pe hârtie ce propune fiecare. Săptămâna viitoare va fi o nouă încercare de a se adopta legea, după scandalul de la ultimele discuţii în Plen.

Camera Deputaților a votat, miercuri, în plen, reexaminarea în comisii a Legii offshore, a cărei miză uriaşă este exploatarea gazelor din Marea Neagră.

Umilit de parlamentarii ALDE şi UDMR, care au blocat adoptarea legii exploatărilor offshore, Liviu Dragnea a promis o nouă dezbatere şi chiar lansează provocarea ca discuţiile să fie transmise în direct.

"Am înţeles că nu au avut acces la informaţii, aşa au spus. Astăzi (miercuri - N.R.) ne-am trezit în faţa unei aritmetici simple şi nu am vrut să intrăm cu legea la vot, pentru că noi singuri, ca partid, ÎNCĂ înu avem majoritate în Parlament. Va fi o săptămână sau două de dezbateri," a declarat Liviu Dragnea la un post TV.