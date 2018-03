Lecţie de economie PSD. Când Isărescu vorbeşte, creşte inflaţia!

Estimările făcute de guvernatorul Băncii Naţionale asupra evoluţiei inflaţiei determină creşterea preţurilor, susţine preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, social-democratul Marius Budăi, citat de Agrespres.







Argumentul parlamentarului este că firmele ar majora anticipat şi artificial preţurile, de teamă că vor pierde bani.

"O să am o părere un pic contondentă cu domnul guvernator al Băncii Naţionale şi o să vă spun că, din punctul meu de vedere, ca preşedinte al Comisiei de buget-finanţe, atunci când guvernatorul României iese şi spune că vom avea o inflaţie de 4,3% nu face altceva decât să atragă o mărire a preţurilor pentru că fiecare - şi am discutat cu cei din mediul privat - a primit un semnal de alarmă şi atunci ei au zis: 'Băi, noi nu mai aşteptăm aprilie, mai, iunie. Majorăm de acum preţurile'", a afirmat, marţi, Budăi.

În replică, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a declarat în direct la Realitatea TV, că nu se poate face o legătură între estimările făcute de bancă şi evoluţia reală a economiei. "Uitaţi-vă ce s-a intâmplat în februarie, când cele mai mari creşteri de preţ a fost la citrice. Nu cred că importatorii şi producătorii de portocale au aşteptat declaraţiie guvernatorulu ca să creasă preşţurile, cred că e vorba de evoluţii fireşti, sezoniere," a precizat Suciu.

În legătură cu scrisoarea trimisă de Liviu Dragnea către conducerea BNR, în care se cer lămuriri legate tot de evoluţia inflaţiei, oficialul BN a precizat "că în scurt timp îi vom da un răspuns, este o discuţie mai degrabă tehnică decât o dispută."

Conform Raportului asupra inflaţiei, prezentat de BNR în februarie, inflaţia ar putea ajunge la 4,9% în primul trimestru din acest an şi la 5,1% în cel de-al doilea trimestru.



"Noi, de regulă, nu facem prognoze decât pentru noi, prognoze de preţ. Vi le prezentăm pe cele lunare cu un anumit risc. Sunt prognozele noastre, dar pentru a tempera ceea ce văd că se amplifică în discursul public, în ciuda rugăminţii pe care v-am adresat-o şi v-o adresăm din nou, de a nu prezenta puseul acela inflaţionist ca fiind prognoza noastră că o să crească preţurile. 80-90% din acel puseu inflaţionist este deja în spatele nostru. Sunt majorări de preţuri care s-au realizat. De aceea, nici nu considerăm că am acţionat cu întârziere şi dovada clară, aş spune, peremptorie, este prognoza noastră", a spus, atunci, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.



Acesta a explicat că majorarea inflaţiei în prima parte a acestui an se va produce pe un efect de bază cauzat de faptul că în lunile ianuarie şi februarie 2017 au fost înregistrate scăderi de preţuri.