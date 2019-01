Leacul la care să NU apelezi când copilul este răcit

Decongestionantele nazale sunt adesea folosite pentru ameliorarea simptomelor racelii si gripei, insa medicii ne avertizeaza cu privire la folosirea acestora la copii intrucat nu numai ca sunt ineficiente, insa vin la pachet si cu o serie de riscuri pentru sanatatea celor mici.

Folosirea decongestionantelor nu rezolva problema congestiei nazale, ci amelioreaza pe termen scurt simptomele acesteia. Mai mult decat atat, administrate copiilor, aceste decongestionante pot avea o serie de reactii adverse nedorite, potrivit doc.ro.

La copiii mici, decongestionantele nazale pot avea efecte secundare precum:

Ameteli

Dureri de burta

Dureri de cap

Insomnii

Tahicardie si convulsii (la copiii mai mici de 2 ani)

Specialistii sustin ca nu e indicat sa administram decongestionante nazale copiilor mai mici de 12 ani fara recomandarea explicita a medicului pediatru. Chiar si intr-o asemenea situatie, cercetatorii sunt sceptici cu privire la eficacitatea acestor medicamente.

Congestia nazala – mecanism de aparare

Atunci cand contracteaza un virus si raceste, organismul copilului incepe sa lupte cu virusul in zona in care acesta a patruns in corp – in nas si la nivelul cailor respiratorii superioare. Raspunsul inflamator declansat de organism in scopul protejarii sale, determina mucoasa nazala sa produca mucus, astfel incat sa blocheze virusul si sa il elimine. Asadar, congestia nazala poate fi considerat un mecanism de aparare folosit de organism in lupta cu viroza. Drept urmare, trebuie sa dam voie organismului sa isi rezolve problema pe cont propriu, chiar daca apar si simptome neplacute precum nasul infundat.

Un alt dezavantaj al folosirii deconcestionantelor nazale sub forma de spray sau picaturi consta in riscul ridicat de a dezvolta dependenta.

Metode naturale de desfundare a nasului copilului

Daca te preocupa confortul copilului tau, poti folosi o serie de remedii naturale pentru desfundarea nasului acestuia. In acest fel, vei ameliora suferinta celui mic pe timpul racelii, fara insa sa il expui vreunui risc.

Solutie salina

Prepara o solutie salina prin dizolvarea unei cantitati reduse de sare in apa. Foloseste apoi cate 2-3 picaturi de solutie salina in fiecare nara a copilului. Vei observa ca nasul celui mic va fi desfundat rapid. Mai mult decat atat, solutia salina are proprietati antimicrobiene, ceea ce inseamna ca va curata cavitatea nazala de virusuri si bacterii.

Inhalatiile

Daca cel mic se plange ca nu poate respira cum trebuie, pregateste-i cada pentru o baie pe cinste. Umple cada cu apa calda, dar lasa usa de la baie inchisa, astfel incat sa se adune aburi in baie. In timp ce il imbaiezi, aburii ii vor desfuda celui mic nasul, dar totodata ii vor si hidrata caile respiratorii.

Foloseste un umidificator in camera

Mai ales pe timpul iernii, atunci cand aerul din casa este foarte uscat, e indicat sa folosesti un umidificator, pentru a regla nivelul de umiditate din aer.

Asaza-i perna mai sus

In timpul somnului, capul copilului ar trebui sa fie mai sus pozitionat decat picioarele sale. In acest fel, mucusul din sinusuri este eliminat mai usor si scade riscul de infectii. Aceasta metoda este recomandata numai pentru copiii mai mari de 2 ani, in niciun caz pentru bebelusi.

Ofera-i multe lichide celui mic

Hidratarea este foarte importanta atat pentru combaterea congestiei nazale, cat si pentru vindecarea racelii care sta la baza nasului infundat. Ofera-i copilului ceaiuri, supe si sucuri naturale, astfel incat sa te asiguri ca este hidratat asa cum trebuie.

Raceala copilului si simptomele acesteia trebuie sa fie tratate conform recomandarilor medicului. Pentru a nu ii pune sanatatea celui mic in pericol, parintele va urma indeaproape indicatiile oferite de cadrele medicale. In medie, un copil poate raci de 6-8 ori pe an, iar o raceala persista pana la 7 zile.