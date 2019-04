Leș:"Iohannis este greu de înțeles"

"Nu aş vrea să ajung la discursul domnului preşedinte de astăzi, care din nou demonstrează că nu înţelege aproape nimic. Vreau să vă spun că alianţa de guvernare PSD - ALDE şi-a asumat foarte serios cei 2% din PIB pentru înzestrarea armatei", a declarat Leș.

"Nu aş vrea să ajung la discursul domnului preşedinte de astăzi, care din nou demonstrează că nu înţelege aproape nimic. Vreau să vă spun că alianţa de guvernare PSD - ALDE şi-a asumat foarte serios cei 2% din PIB pentru înzestrarea armatei, procentul este în întregime pentru tot ce înseamnă Ministerul Apărării Naţionale, armata României. Începând cu 2017 am avut acei 2% din PIB, este al treilea an consecutiv, moment în care am reuşit pornirea unor programe de înzestrare extrem de importante. Din punctul nostru de vedere lucrurile merg bine (...), se poate şi mai bine", a spus Leş la TVR 1.

Întrebat ce crede că îl nemulţumeşte pe preşedintele Iohannis, Gabriel Leş a spus că "este greu de înţeles"

"Este greu de înţeles, preşedintele Iohannis are un sistem aparte de a-l înţelege, eu nu vreau să comentez (...). Ideea este următoarea: avem nişte programe foarte mari de înzestrare, pornite începând cu anul 2017, bineînţeles că în doi ani de zile nu reuşeşti să faci înzestrarea atât de necesară şi din păcate atât de învechită pe care o are armata României. Să nu uităm că multă vreme armata României a fost subfinanţată, n-am reuşit să înlocuim tehnica şi aparatura veche pe care o folosim. Dar astăzi avem programe foarte bune pornite. Niciodată când discuţi de probleme majore de înzestrare, de tehnică foarte scumpă, foarte complexă, n-o să discuţi despre un produs pe care îl iei de pe raft, mergi la firmă şi cumperi produsul x, ci întotdeauna e un program de înzestrare pe o perioadă mult mai lungă", a afirmat Leş.

"Cei 2% din PIB au însemnat mai mult în alocarea către armată"



"Anul acesta, spre exemplu, sunt cu două miliarde şi ceva de lei mai mult faţă de anul trecut. Dar aceste programe nu le primim de azi pe mâine, dar sunt pornite şi le vom duce la sfârşit", a declarat Gabriel Leş.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, marţi, Guvernului şi Ministerului Apărării că trebuie să pună în practică strategia de înzestrare a Armatei, adăugând că faptele demonstrează altceva iar incompetenţa guvernanţilor riscă să afecteze chiar modul în care România îşi îndeplineşte angajamentele şi responsabilităţile în NATO.

"Apărarea colectivă începe acasă"

"Trebuie să înţelegem cu toţii că apărarea colectivă începe acasă şi necesită investiţii atât în resurse umane, cât şi în capabilităţi militare din partea fiecărui aliat. În ultimii ani am obţinut rezultate semnificative prin alocarea a 2% din PIB pentru Apărare. La iniţiativa mea s-a încheiat această înţelegere, fapt care a permis dezvoltarea programelor naţionale de înzestrare atât de necesare pentru ca România să-şi consolideze rolul de furnizor de securitate. A fost rezultatul unui consens politic obţinut la iniţiativa mea. Guvernului şi Ministerului Apărării Naţionale le revine rolul de a pune în practică, prin programe coerente, strategia de înzestrare a Armatei, pentru care există premise favorabile de finanţare.

Din păcate, faptele demonstrează cu totul altceva, proceduri de achiziţie anulate sau contestate în justiţie de chiar cei care le-au anunţat şi o incapacitate cronică de a gestiona un domeniu vital pentru securitatea naţională, cum este cel al înzestrării Armatei. Incompetenţa guvernanţilor, stimaţi parlamentari, riscă să afecteze chiar modul în care ne îndeplinim angajamentele şi responsabilităţile în NATO", a spus şeful statului la şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată aniversării a 15 ani de la aderarea României la NATO.