ŞOC în lumea muzicală! Descoperire terifiantă: cine era bărbatul decapitat de un cablu, la Iaşi

Bogdan Chirosca, solistul trupei Concert Band, cunoscuta in Iasi, a murit, joi seara, dupa ce a fost decapitat de un cablu, in timp ce se plimba cu un ATV.

Se pare ca barbatul, in varsta de 45 de ani, circula cu viteza si s-a apropiat de un drum privat care era semnalizat printr-un panou suspendat de un cablu, dar pe care nu l-a observat si l-a decapitat, arata Buna Ziua Iasi.



Trupul barbatului a fost descoperit de proprietarii terenului, care au sunat la 112.



"Cand am ajuns acasa, l-am vazut jos. Am sunat imediat la 112 si am spus ce s-a intamplat. Noi am delimitat proprietatea, nu puteam face un gard pe intreaga suprafata, am delimitat doar calea de acces. Ne-am speriat, este normal", a declarat Dan Ror Georges, proprietarul terenului.



Politistii au demarat o ancheta in acest caz.