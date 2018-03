Laura Cosoi, apariție hot la premiile Gopo

Laura Cosoi, însărcinată în 7 luni, și-a făcut apariția la decernarea premiilor Gopo.

Și a fost o apariție de neuitat. Ea urmează să aducă pe lume primul ei copil. De data aceasta nu a mai putut evita să-și arate burta de gravidă, iar rochia argintie lungă pe care a purtat-o i-a arătat tot.

"Nu am avut niciun fel de simptome ciudate, nici gând de pofte, greţuri sau stări de oboseală! Mi s-a părut chiar ciudat, însă experienţa mea de viitoare mamă aşa a fost – în primul trimestru propriu-zis nici nu am simţit că sunt însărcinată. Îţi dai seama că lucrul acesta m-a surprins foarte plăcut, cu atât mai mult cu cât am avut alte aşteptări. Credeam că o să zac la pat trei luni, că nu voi putea merge la repetiţii, adio gătit şi călătorii. Cu alte cuvinte, că nu voi putea face mai nimic. Însă, văd că fata mea are de gând să-şi vadă de treabă şi stă cuminte acolo”, spunea Laura Cosoi, în urmă cu ceva timp.

Actriţa este căsătorită cu Cosmin Curticăpean.

sursa foto: blog Laura Cosoi