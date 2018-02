Laura Codruța Kovesi o contrazice pe Carmen Dan: "Nu am primit nicio solicitare"

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat că i-a solicitat procurorului şef DNA să analizeze iniţierea demersurilor pentru revocarea din funcţie a doi polițiști detașați la DNA Ploiești, cei doi apărând în înregistrările prezentate în spațiul public de Vlad Cosma. Însă, Laura Codruța Kovesi o contrazice pe Carmen Dan și spune că la DNA nu a ajuns nicio solicitare.

”Nu am primit nicio solicitare oficială. Am aflat de ea din spațiul public. De fiecare dată am răspuns instituțional, nu prin intermediul presei. Voi răspunde când voi vedea solicitarea, ce motive a invocat.”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Șefa DNA spune că nu știe dacă înregistrările lui Cosma sunt veridice.

”Nu am nicio certitudine că ele sunt reale sau nu sunt reale. Dacă acele conversații s-au purtat în acea ordine sau nu.”, a punctat Kovesi.