Laufer: Schimbările fiscale nu afectează așa mult Start-Up Nation

Cresterea economica nu se vede deloc in buzunarul omului de rand, iar haosul legislativ ingreuneaza foarte mult munca intreprinzatorilor, ca sa nu mai vorbim de investitorii straini speriati de imprevizibilitatea legislativa. Cu toate acestea, fostul ministru al IMM-urilor, Ilan Laufer, se declară foarte mândru de programul Start-up Nation.

”Noi am creat acest program ca sa le permitem si celor care nu dispun de capital s aisi deschida o societate, o companie, un start-up, sa acceseze un ajutor de minimist de 200.000 de lei, maxim. Nu exista cereri de plata care nu se onoreaza. Sunt foarte mandru de acest program, de Start-up Nation, foooarte mandru”, a declarat Laufer.

Nu la fel de încântați sunt și antreprenorii.

”Am ales sa renunt la acest proiect si de vina este, sa spunem, viziunea economica pe care o are astazi Guvernul Romaniei ma sperie tocmai aceasta imprevizibilitate financiara, nu stiu daca maine TVA e alta, daca sal minim va creste, da impozitul va fi altul. Trebuie Guvernul sa se tina de termene, sa includa masuri mai stricte in acest program”, spune un antreprenor din Iași.

În replică, Ilan Laufer consideră că instabilitatea fiscală nu are niciun efect asupra proiectului pe care l-a demarat.

”Schimbarile fiscale nu afecteaza atat de mult programul Start-up Nation. Sunt peste 600 de plati pana acum din cele 1000 si ceva de cereri de plata si niciuna nu este intarziata”, susține Laufer.

Rămas fără funcție, fostul ministru al IMM-urilor, are și planuri de viitor.

”Vreau sa ma intorc la sala. Am inceput sa merg la sala acum două săptămâni si lucrul asta e foarte important, fiindca acel abdomen pentru care eram celebru s-a blurat intre timp. Am avut o perioada in care am luat vreo 10 kg pe care vreau sa le recuperez”, anuță fostul ministru.