Un câștigător de Oscar este în România

Laszlo Nemes, 42 de ani, regizor și scenarist maghiar, câștigător în 2015 al premiului Oscar pentru cel mai bun film străin (Fiul lui Saul), este în România pentru avanpremiera filmului Apusul.

"Apusul", care va intra în cinematografe din 21 iunie, spune povestea unei tinere maghiare care ajunge la Budapesta cu dorința de a se angaja într-un magazin de pălării care a aparținut părinților ei, dar este refuzată de noul proprietar, jucat de românul Vlad Ivanov. Tânăra decide apoi să meargă pe urmele fratelui ei, unica sa legătură cu un trecut pierdut, iar regizorul a urmărit să-i descrie călătoria provocatoare, într-o acțiune plasată în Budapesta anului 1913, înainte de izbucnirea Primului Război Mondial.

Joi, 13 mai, Laszlo Nemes a fost prezent la Cinema Muzeul Țăranului din București, pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri care a avut loc la finalul avanpremierei, alături de Vlad Ivanov.

"Am incercat sa gasesc alt actor mai bun decat Vlad, dar chiar dar nu am gasit pe altcineva mai bun decat el. L-am vazut in filme, pur si simplu avea acest stil sofisticat, puternic si misterios, cu potential, de care aveam nevoie si pe care il cautam. Eu sunt genul care, daca nu am o conexiune cu actorii si nu stabilesc o comunicare, nu fac treaba. Iar cu Vlad am simtit comunicarea si conexiunea, de aceea am fost foarte multumit", a explicat regizorul Laszlo Nemes.

Vlad Ivanov l-a completat: "Am vorbit cu Laszlo mai intai pe Skype, apoi am mers la Budapesta si mi-a zis sa citesc 5 carti despre acea perioada istorica. Acest lucru m-a ajutat enorm. De asemenea, cat timp am stat la Budapesta, tineam televizorul pe programele maghiare, ca sa inteleg muzicalitatea limbii.

Tin minte ca, la un moment dat, era o scena si Laszlo m-a intrebat daca vreau sa mai fac o dubla. Eu am zis ca nu este nevoie, ca a iesit OK, dar el mi-a zis sa uit de limba maghiara si sa ma concentrez pe scena, pe actorie, ceea ce am si facut. Apoi, au luat decizia sa ma dubleze, pentru ca, desi am muncit foarte mult, se simtea, uneori accentul strain".